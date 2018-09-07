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İBB'nin yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, "Tüm makine, konteyner yerli ve milli. Bugün itibariyle 10 makinemiz hazır. 1 ay içerisinde 100 makinemizi hazırlamış olacağız." dedi.

İBB'nin yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, "Tüm makine, konteyner yerli ve milli. Bugün itibariyle 10 makinemiz hazır. 1 ay içerisinde 100 makinemizi hazırlamış olacağız." dedi.

07 Eylül 2018 Cuma 15:13
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İBB'nin yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Akıllı şehircilik" kapsamında geliştirilen yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerinin tanıtımını yaptı. Konteynerler sayesinde pet şişeler, alüminyum içecek kutuları ile İstanbulkart'a yükleme yapılabilecek.

İBB'nin Saraçhane'deki binasında düzenlenen Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerlerinin tanıtımında konuşan Uysal, Türkiye'de ilk defa uygulanacak pet şişe ve metal içecek toplama konteynerinin geri dönüşüme katkı sağlayacağını söyledi.

Konteynerlerin İstanbul'da belirli yerlere konulacağını belirten Uysal, ''Ülkemizde başta pet şişelerin toplanarak geri dönüşümünün muhakkak sağlanması gerekiyor. Bu makine, sıfır atık dediğimiz atıkların geri dönüşümü konusunda önemli bir katkı sunacak. Henüz daha sadece sosyal medyadan duyurduğumuz bu çalışmamızın bu kadar kabullenilmesi ve beğenilmesi bizi heyecanlandırdı.'' diye konuştu.

Uysal, Türkiye'de makinelerin geri dönüşüm kültürünün sağlanmasında katkı sunacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Makine pet şişe ve alüminyum metal kutular olmak üzere 2 grubu topluyor. Konteynerlarda 0,33, 0,5 v 1,5 litrelik pet şişeler ve 0,33 ile 0,5 litrelik metal içeçek kutuları toplanacak. Konteynerlara pet şişeyi atan her kişinin İstanbulkartı'na bir bedel ödenecek. 0,33 litrelik 10 gramlık pet şişelerde 2 kuruş, 0,5 litrelik 16 gramlık pet şişelerde 3 kuruş, 1 litrelik 32 gram pet şişeye 6 kuruş, 1,5 litrelik 45 gram pet şişeye 9 kuruş, yine 0,33 litrelik 12 gramlık metal içeçek kutusuna 7 kuruş, 0,5 litrelik alüminyum 16 gramlık metal kutuya 9 kuruş olmak üzere para yüklenecek. Bu yüklenilen paralar İstanbulkart'larda kullanılabilecek. Makineden direk karta para yüklenecek.''

''Sistem kimin ne kadar atık attığını takip edecek''

Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri sistemi ile konteynerlere kimin ne kadar atık atacağının da takip edileceğini anlatan Uysal, şöyle devam etti:

''Konteyner, birinin ayda kaç tane, haftada kaç tane, toplamda kaç tane atık attığını takip edebiliyor. Şu anda pilot uygulama aşaması ancak atık atanlara bizim, Büyükşehir Belediye hizmetlerinden öncelikli istifade edecek şekilde çalışmalarımız olacak. Örnek olarak; 50 pet şişe atan, 100 pet şişe atan kişilere şehir tiyatrolarımızdan ücretsiz bilet alma, sosyal tesislerimizden indirimli yemek yiyebilmek gibi Büyükşehir Belediyemizin değişik hizmetlerinden de bu konuda öncelikli olarak indirimli olarak istifade etme imkanı sunulacak.''

''1 ay içerisinde 100 makine hazır olacak'' 

Uysal, makinelerin sadece boş pet şişi ve metal içeçek kutusunu kabul ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Atığı ezip depoluyor ve o depolar bizim geri dönüşüm toplama ekibimiz tarafından toplanarak geri dönüşüm malzemesi olarak ilgili birime ulaştırılıyor. Bu akıllı konteyner makinelerini tamamıyla dizayn eden, şekillendiren, yazılımı yapan bizim belediye iştirakımız olan İSBAK. Tüm makine, konteyner yerli ve milli. Bugün itibariyle 10 makinemiz hazır. 1 ay içerisinde 100 makinemizi hazırlamış olacağız. Konteynerlar örnek ve pilot proje alanları olarak bu kültürü yaygınlaştırma ve ülkemizde bu kültürü tamamen benimsetme adına öncelikle pilot olarak sececeğimiz okullara ve yine yoğun geçişlerin olduğu metro istasyonlarına koyacağız.''

''Makine Türkiye'de geri dönüşüm kültürüne hizmet edecek''

Uysal, ilk başta zaman zaman eksikleri olabileceğini fakat herkesin buna sahip çıkacağına ifade etti.

Yeni uygulamaya sahip çıkılırsa çöplerin geri dönüşümün sağlanması adına önemli bir mesafe alınacağını belirten Uysal, şunları kaydetti:

''Sıfır atık projesine ülke olarak insanlık olarak çok ihtiyacımız var. Bu makine önümüzdeki yıllarda ülkemizde her tarafta geri dönüşüm toplama adına hizmet edeceğini düşünüyorum. Bu arada sosyal medya üzerinden desteğini esirgemeyen aynı zamanda sıfır atık projesine hamilik yapan sayın Cumhurbaşkanımızın eşine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.''

Konuşmaların ardından Uysal, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (İSBAK) Genel Müdürü Muhammed Alyürük ile beraber makinenin kullanılışını basın mensuplarına gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyeİBBMevlüt UysalAkıllı Geri Dönüşüm Konteyneri
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