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'İBB İstanbul' uygulaması hayata geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen "İBB İstanbul" mobil uygulaması ile tüm belediyecilik hizmetleri tek çatı altında toplandı.

'İBB İstanbul' uygulaması hayata geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen "İBB İstanbul" mobil uygulaması ile tüm belediyecilik hizmetleri tek çatı altında toplandı.

18 Mayıs 2017 Perşembe 15:09
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'İBB İstanbul' uygulaması hayata geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen "İBB İstanbul" mobil uygulaması ile tüm belediyecilik hizmetleri tek çatı altında toplandı.

İBB’den yapılan açıklamada, İBB İstanbul mobil uygulamasıyla, trafik durumu, toplu ulaşım, beyaz masa ve İBB Wifi noktaları gibi tüm hizmetlere tek noktadan erişilebileceği bildirildi.

Uygulamada yer alan "Şehir Rehberi" bölümünde, eczaneler, kütüphaneler, sosyal tesisler, spor tesisleri ve iletişim noktaları gibi birçok önemli noktanın bilgisi ile yol tarifi de veriliyor. Kullanıcılar uygulamada, Akıllı Otopark Sistemleri ile kendilerine en yakın kapalı ve açık otopark bilgilerine ulaşabilecek.

İstanbulluların İBB’nin “Beyaz Masa” hizmetlerinden de faydalanabileceği uygulamada, istek, şikayet ve görüşler, yer ve zaman kısıtlaması olmadan ilgili birimlere iletilebilecek.

Ayrıca kayıp ve sahiplendirilebilir hayvanlar hakkında “Vetistanbul” bölümünde bulunan bilgiler ile hayvan severler bilgi sahibi olabilecek.

İBB İstanbul uygulamasına, Android ve IOS cihazları ile http://link.ibb.gov.tr/ibbistanbul adresinden ulaşılabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Stanbul Büyükşehir BelediyesiİBBİBB İstanbul
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