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Huzur, Şırnaklı çocuk ve gençleri sporla buluşturdu

Şırnak'ta, 2 yıl önce saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlere yönelik güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların ardından huzurun sağlanmasıyla çocuklar ve gençler spora yöneldi.

Huzur, Şırnaklı çocuk ve gençleri sporla buluşturdu

Şırnak'ta, 2 yıl önce saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlere yönelik güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların ardından huzurun sağlanmasıyla çocuklar ve gençler spora yöneldi.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:50
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Huzur, Şırnaklı çocuk ve gençleri sporla buluşturdu

Şırnak'ta sağlanan huzurla çocuk ve gençler sporla buluştu.

Kentte 2 yıl önce saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlere yönelik güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların ardından tesis edilen huzur hayatın her alanına olumlu yansıdı.

Sosyal yaşamın canlandığı Şırnak'ta çocuk ve gençler spora yöneldi.

Tatili kentteki yarı olimpik yüzme havuz, gençlik merkezi ve futbol sahalarında sporla geçiren binlerce çocuk ve genç, hem eğleniyor hem de geleceğe dair hedef belirliyor.

2 yılda lisanslı sporcu sayısının 8 binden 26 bine yükseldiği Şırnak'ta artan talep üzerine mevcut tesislere ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca Cizre ilçesinde 10 bin 500 kişilik, İdil ilçesinde 3 bin kişilik futbol stadı, Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak ilçelerinde de spor salonları yapılması hedefleniyor.

Gençlerin kariyer planlamalarına sporu da eklediği kentte, geleceğin sporcularının yetiştirilmesi için yatırımlar sürüyor.

"Faal sporcu sayımız 7 bin"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, yaptığı açıklamada, terör saldırılarının ardından güvenlik güçlerince kentte gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla artık huzurun yaşandığını söyledi.

Huzurun yatırımları da beraberinde getirdiğini, binlerce öğrenciyi sporla buluşturduklarını ifade eden Ekinci, yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek, gençlere spor imkanı sunmak için Gençlik ve Spor Bakanlığının kentte birçok projeyi önümüzdeki süreçte hayata geçireceğini belirtti.

2 yıl içerisinde il genelinde eksik olan tüm tesislere kavuşacaklarını söyleyen Ekinci, "Bakanlığımız Cizre ilçesinde 10 bin 500 kişilik futbol stadı, İdil’de 3 bin kişilik futbol stadı, Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak ilçelerinde kapalı spor salonları, idari bina, sentetik futbol sahaları gibi birçok spor tesisini ilimize kazandırıyor." dedi.

Faal sporcu sayısının 7 bin olduğu bilgisini veren Ekinci, okulların tatil olmasıyla Şırnak Belediyesi iş birliğiyle açtıkları, futbol, voleybol, resim, bağlama, gitar, keman ve ebru başta olmak üzere toplam 16 ayrı kursta 4 bini aşkın kursiyerin eğitim gördüğünü belirtti.

Ekinci, gençlere imkan verildiğinde, halterde Hurşit Atak, güreşte Sinan Sadak gibi Avrupa ve dünya şampiyonu sporcuların yetişebileceğini sözlerine ekledi.

"Tatili hem spor yaparak hem de eğlenerek geçirmelerini sağlıyoruz"

Yüzme antrenörü Emrullah Öğmen, terör saldırılarının ardından kentte oluşan huzur ikliminin spora yansıdığını belirterek, haftanın 4 günü 200 öğrenciye 4 grup halinde yüzme öğrettiklerini söyledi.

Talebin yüksek olması nedeniyle başvurulara yetişemediklerini belirten Öğmen, "Alabileceğimiz kapasite 200 ama belki bu kadar daha başvuru var. Burada öğrencilerin tatillerini hem spor yaparak hem de eğlenerek geçirmelerini sağlıyoruz. Öncelikle amacımız burada onlara yüzme kültürünü benimsetmek, sonra da ilimiz adına yarışabilecek sporcu yetiştirmek." şeklinde konuştu.

Kentin çok kötü günler geçirdiğini hatırlatan Öğmen, sportif aktivitelerle olumsuz etkileri en aza indirmeye çalıştıklarını, çocuklara spor ahlakını yerleştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Basketbol oynayan 7. sınıf öğrencisi Muhammed Seba Şık, okulların tatil olmasıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde spor yapmaya başladığını söyledi.

Şık, "Basketbolu çok seviyorum. İnşallah iyi bir basketbolcu olacağımı düşünüyorum." dedi.

Yüzme öğrenen 12 yaşındaki Berat Karaalp de bir yıldır aldığı eğitimle yüzmeyi öğrendiğini dile getirerek, "İnşallah iyi bir sporcu olarak ülkeme yararlı bir fert olurum. Tatile gidemediğimiz için burası bizim için tatil gibi oldu." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakPKKlı Teröristlere Yönelik
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