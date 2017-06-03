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'Huzur Ramazan Uygulaması'nda ceza yağdı

Türkiye genelinde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen uygulama kapsamında 314 iş yeri, kooperatif ve derneğe 253 bin 650 lira para cezası uygulandı, 67 işletme kapatıldı.

'Huzur Ramazan Uygulaması'nda ceza yağdı

Türkiye genelinde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen uygulama kapsamında 314 iş yeri, kooperatif ve derneğe 253 bin 650 lira para cezası uygulandı, 67 işletme kapatıldı.

03 Haziran 2017 Cumartesi 14:06
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'Huzur Ramazan Uygulaması'nda ceza yağdı

Ülke genelinde düzenlenen "Huzur Ramazan Uygulaması" kapsamında 314 iş yeri, kooperatif ve derneğe 253 bin 650 lira para cezası verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla dün 22.00 ile bugün 01.00 saatlerinde "Huzur Ramazan Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada, 2 bin 481 ekipte görevli 9 bin 528 personel görev aldı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 6 bin 686 iş yeri, kooperatif ve dernek denetlendi.

Çeşitli nedenlerle idari işlem uygulanan 314 iş yeri, kooperatif ve derneğe 253 bin 650 lira para cezası uygulandı, 67 iş yeri ise kapatıldı.

Denetimlerde 41 bin 162 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Sorgulamalarda, aranan 21 kişi ile çeşitli nedenlerle 64 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca haklarında idari işlem yapılan 2 bin 829 kişiye 599 bin 489 lira para cezası kesildi.

Denetimlerde 76 tombala makinesi, bir uzun namlulu silah, 6 tabanca, bir av tüfeği, 92 mermi, 2 kesici/delici alet, 3 bin 893 lira para ile çok sayıda kumar oynamakta kullanılan oyun kağıdı, pul ve fiş ele geçirildi.

"Benzer uygulamalara devam edilecek"

Uygulamada, personel, temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeyi gözeterek görev yaptı.

Vatandaşların da memnun kaldığı benzer uygulamalara devam edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Huzur Ramazan Uygulaması
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