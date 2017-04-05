Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88409
ALTIN
148.293
DOLAR
3.6764
STERLIN
4.5847
EURO
3.9239
'Kostak'a yardım eli
'Kostak'a yardım eli
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
69 yaşında hafızlık eğitimi
69 yaşında hafızlık eğitimi
'Üslup uyarısı'
'Üslup uyarısı'
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği

'Huzur 4-Türkiye' operasyonunda 69 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki operasyonda, kentin 64 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerinde 11 bin 685 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 3 bin 462 araç kontrol edilirken 69 kişi gözaltına alındı.

'Huzur 4-Türkiye' operasyonunda 69 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki operasyonda, kentin 64 ayrı noktada gerçekleştirilen denetimlerinde 11 bin 685 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 3 bin 462 araç kontrol edilirken 69 kişi gözaltına alındı.

05 Nisan 2017 Çarşamba 12:05
5 Okunma
'Huzur 4-Türkiye' operasyonunda 69 kişi gözaltına alındı

Türkiye genelinde yapılan "Huzur 4-Türkiyeoperasyonu kapsamında İzmir'de 64 ayrı denetim noktasında 11 bin 685 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 69 kişi gözaltına alındı, 51 aranan zanlı yakalandı.

Güvenlik güçlerinin Türkiye genelindeki "Huzur Türkiye-4 Operasyonu" çerçevesinde İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kenttin 44 ayrı yerinde arama kontrol noktası oluşturdu.

Jandarma ekiplerinden oluşan 193 asayiş timinin katıldığı denetimlerde 181 devriye müdahale aracı, 913 jandarma personeli görev aldı.

Narkotik köpeklerinin de destek verdiği kontroller, havadan drone aracılığıyla kayıt altına alındı.

Jandarmanın denetimlerinde 10 bin 7 kişin GBT kayıtları incelenirken çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı, 17 kişi ise suç unsuru bulunduğu için gözaltına alındı.

Uygulamalarda 3 bin 239 araçta arama yapıldı, 152 araca cezai işlem uygulandı. Ekipler, işlem uygulanan araçların sürücülerine toplam 52 bin 157 lira cezai işlem uyguladı, 56 araç ise trafikten men edildi.

Operasyon kapsamında kontrol edilen 466 iş yerinden 15'ine ise toplam 35 bin 400 lira cezai işlem uygulanırken, 7'sinin kapatılması için tutanak tanzim edildi.

Polisin denetimleri

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 40 ekip de gece saatlerinde 20 noktada kontrol sağladı. Bu denetimlerde bin 678 kişinin GBT sorgusu yapılırken suç teşkil eden malzeme ele geçirilen 52 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. Ekipler, 223 aracı kontrol ederken bu araçlardan 45'inin sahibine 12 bin 872 lira ceza kesti.

Denetimlerde bir hacizli araç yakalandı, bir tabanca, 12 av tüfeği, 69 mermi, 6 kurusıkı tabanca, 47 gram esrar, 20 gram bonzai, 117 uyuşturucu hap, 17 gram kokain ve 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye GeneliHuzur 4-TürkiyeHuzur Türkiye-4 OperasyonuGBT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor
Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor
'Organize polislerin' yargılanmasına devam edildi
'Organize polislerin' yargılanmasına devam edildi
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
İstanbul'da çevik kuvveti işgal girişimi davası devam ediyor
İstanbul'da çevik kuvveti işgal girişimi davası devam ediyor
'Üslup uyarısı'
'Üslup uyarısı'
'Silah kullanmasını bilmem' diyen binbaşı darbe yöneticisi çıktı
'Silah kullanmasını bilmem' diyen binbaşı darbe yöneticisi çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ