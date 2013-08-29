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HÜRKUŞ ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası eğitim uçağı ihtiyacına cevap verecek, Türkiye'nin ilk temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

HÜRKUŞ ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası eğitim uçağı ihtiyacına cevap verecek, Türkiye'nin ilk temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

29 Ağustos 2013 Perşembe 11:11
1844 Okunma
HÜRKUŞ ilk uçuşunu gerçekleştirdi

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası eğitim uçağı ihtiyacına cevap verecek ve dünya pazarında pay sahibi olabilecek özgün bir eğitim uçağının yurtiçi imkanlar kullanılarak tasarımı, geliştirilmesi, prototip üretimi ve uluslararası sertifikasyonunun gerçekleştirilmesi kapsamında geliştirilen HÜRKUŞ, bu sabah ilk uçuşunu yaptı.

Havacılık ve uzay merkezi TUSAŞ'ın 2006'da çalışmalarına başladığı HÜRKUŞ, Türk mühendislerin ürettiği özgün eğitim uçağı niteliklerine sahip. Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi EASA CS 23 kurallarına göre tasarlanan eğitim uçağında, öğretmen ve öğrenci pilot arka arkaya oturabiliyor. Tek turboprop motorlu bir konfigürasyona sahip HÜRKUŞ'un, gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyeti bulunuyor.

Genel kullanım, aletli uçuş, seyrüsefer ve formasyon eğitim aşamalarını gerçekleştirebilme amacıyla üretilen HÜRKUŞ'da, standart uçak sistemlerinin yanı sıra, kabin basınçlandırma, koltuk fırlatma sistemi, uçak üzeri oksijen üretimi sistemi (OBOGS) de yer alıyor.

Türkiye'nin, gelişmiş bir hava aracının tüm unsurlarıyla hazırlanan ilk projesi HÜRKUŞ'un tasarımında 50 mühendis, seri üretim safhasında ise 50 mühendis ve 350 teknisyen çalıştı.

Adını, Türk havacılık tarihinin en önemli pilotlarından Vecihi Hürkuş'tan alan uçak, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirildi.
Son Güncelleme: 29.08.2013 11:12
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HÜRKUŞ Ilk Uçuşunu Gerçekleştirdi
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mirdem 2013-08-29 11:21:54

millet uzaya çıkıyor biz daha prototiplerle uğraşıyoruz ne diyeyim vatana millete hayırlı olsun...

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