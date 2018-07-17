Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90456
ALTIN
193.317
DOLAR
4.8318
STERLİN
6.4030
EURO
5.6705
Hürjet ilgi odağı oldu
Hürjet ilgi odağı oldu
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
İsveç'ten Trump'a eleştiri
İsveç'ten Trump'a eleştiri
AB'den Airbnb'ye uyarı
AB'den Airbnb'ye uyarı
Altında EFT dönemi başladı
Altında EFT dönemi başladı

Hürjet ilgi odağı oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin, Jet Eğitim ve Yakın Destek Uçağı Geliştirme Projesi kapsamında tasarladığı Hürjet, Farnborough Airshow'da ilgiyle karşılandı.

Hürjet ilgi odağı oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin, Jet Eğitim ve Yakın Destek Uçağı Geliştirme Projesi kapsamında tasarladığı Hürjet, Farnborough Airshow'da ilgiyle karşılandı.

17 Temmuz 2018 Salı 12:56
0 Okunma
Hürjet ilgi odağı oldu

Türkiye'nin jet eğitimi ve yakın destek uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanan Hürjet, İngiltere'deki Farnborough Airshow'daki dünya lansmanında ilgi odağı oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough Airshow'a güçlü bir katılım gösteriyor.

Şirket, fuara milli hava platformları ve yeni logosuyla adeta çıkarma yaptı.

Fuarda, eylül ayında ilk uçuşu planlanan T-625 Özgün Helikopter ve İnsansız Hava Aracı ANKA sergilenirken, Türkiye'nin tek kalemde en büyük savunma ihracatının gerçekleştirildiği T129 Atak helikopteri de uçuş gösterisi yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin fuardaki en büyük sürprizi ise Hürjet oldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçlarını hedef alarak, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hürjet Projesi kapsamında ortaya çıkan "yer prototipi" ilk kez fuarda sergilendi.

Fuarda dijital kamuflajlı olarak yer alan Hürjet'in kuyruğunda tarih boyunca Türk milletinin ve Türk Hava Kuvvetlerinin sembolü olan kartal figürü yer aldı. Hürjet'le birlikte TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82, Kanatlı Güdüm Kiti, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan; ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdün Kiti MK-81 ve MK-82, L-Umtas'a yer verildi.

Hürjet, Farnborough Airshow'da ilgiyle karşılandı. Havacılık profesyonelleri uçağın yer prototipini incelerken, Hürjet ekibi sorulara yanıt verdi.

Dijital kamuflaj tercihiyle ilgili çok sayıda soru gelirken, bu tercih, uçak tasarımlarının tanıtımında yeni bir trend oluşturulup oluşturulmayacağı değerlendirmelerine konu oldu.

Sektörden gelen soruların odağında Hürjet'in kime rakip olacağı yer aldı.

Bazı önemli uçak üreticilerinin yönetici ve temsilcileri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şalesini ziyaret ederek Hürjet'i inceledi.

"Hürjet ne zaman uçacak", "Projeye ne zaman başladınız da tasarım ortaya çıktı" soruları, Hürjet ekibinin en fazla yanıtladığı sorular oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yetkilileri, Hürjet lansmanı dolayısıyla yoğun bir mesai harcarken, ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Havacılık Ve Uzay SanayiiTürk Hava KuvvetleriHÜRJET
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunus Emre Enstitüsü'nün 2018 Yılı Türkçe Yaz Okulu programı başladı
Yunus Emre Enstitüsü'nün 2018 Yılı Türkçe Yaz Okulu programı başladı
FETÖ'nün sözde 'İzmir avukat sorumlusu'na hapis cezası
FETÖ'nün sözde 'İzmir avukat sorumlusu'na hapis cezası
Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere soruşturma
Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere soruşturma
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Aydın'da incir hasadı başladı
Aydın'da incir hasadı başladı
Amanos Dağları'nda orman yangını
Amanos Dağları'nda orman yangını
FETÖ kamp görevlisinden gazetecilere provokasyon
FETÖ kamp görevlisinden gazetecilere provokasyon
'Özel Harekatı vuran FETÖ'cülerin PKK'lı teröristlerden farkı yoktu'
'Özel Harekatı vuran FETÖ'cülerin PKK'lı teröristlerden farkı yoktu'
FETÖ şüphelisi eski hava pilot üsteğmen için hapis istemi
FETÖ şüphelisi eski hava pilot üsteğmen için hapis istemi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ