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Hükümetin 23 Ağustos'a kadar kurulması gerekiyor

TBMM Başkanlık Divanı seçiminin ardından hükümetin 23 Ağustos Pazar gününe kadar kurulamaması halinde, Cumhurbaşkanınca seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek.

Hükümetin 23 Ağustos'a kadar kurulması gerekiyor

TBMM Başkanlık Divanı seçiminin ardından hükümetin 23 Ağustos Pazar gününe kadar kurulamaması halinde, Cumhurbaşkanınca seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek.

11 Temmuz 2015 Cumartesi 12:02
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Hükümetin 23 Ağustos'a kadar kurulması gerekiyor
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Başkanlık Divanı oluşturulmasının ardından hükümet kurulabilmesi için 23 Ağustos'a kadar süre bulunuyor.

TBMM Başkanlık Divanı 9 Temmuz'da belirlenmişti. Anayasa'nın 116'ncı maddesi gereği, yeni seçilen TBMM'de Başkanlık Divanı seçiminden sonra 45 gün içinde hükümetin kurulması gerekiyor.

Bu sürede Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması durumunda Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı'na danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Yenileme kararı Resmi Gazete'de yayımlanacak ve seçim sürecine girilecek.

Seçimlerin yenilenmesi

Anayasa'nın 77'nci maddesine göre, TBMM seçimleri 4 yılda bir yapılıyor. Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesi kararı alabiliyor. Anayasa'da belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanı tarafından verilecek karara göre de seçimler yenilenebiliyor. 

Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 8'inci maddesine göre de seçim dönemi bitmeden önce seçimin yenilenmesine TBMM veya Cumhurbaşkanınca karar verilmesi halinde, durum Bakanlar Kurulu tarafından 48 saat içinde ilan ediliyor. 

Yenileme kararı TBMM tarafından verilmişse, Meclis, seçimin yapılacağı tarihi de belirliyor. Yenileme kararının Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde ise bu kararın alındığı günden sonra gelen 90'ıncı günü takip eden ilk pazar günü seçim yapılıyor.

Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 9'uncu maddesine göre seçimlerin yenilenmesine veya ara seçim yapılmasına karar verildiği hallerde YSK, bu Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun seçimlere ilişkin tespit ettiği süreleri kısaltarak uygulayabiliyor.

YSK süreleri kısaltmıştı

Türkiye'de, 2007 Kasım ayında yapılması öngörülen milletvekili seçimi, 22 Temmuz'da yapılmıştı. 

TBMM, YSK ile görüşerek seçim tarihini belirlemişti. YSK yaptığı toplantıda, 22 Temmuz 2007'den önce seçimlere gidilmesinin kendileri açısından fiilen ve hukuken imkansız olduğuna karar vermiş ve 22 Temmuz'da seçim yapılabileceğine ilişkin görüşlerini TBMM Anayasa Komisyonu'na bildirmişti.

YSK'nın hazırladığı seçim takvimi, seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesi için belli süreler öngörüyor. Kurul, 2007 seçimlerinde takvimi 4 Mayıs 2007'de açıklamıştı. Kurul, ilgili yasalarda seçime hazırlanması için tanınan süreyi kısaltarak, 80 gün sonra seçimi yapmıştı. YSK, seçim sürelerini kısaltma yetkisi gereği, 2002 yılındaki seçimin hazırlığını da 89 günde tamamlamıştı. 

Bu süreler dikkate alındığında, yenilenmesine karar verilmesi halinde, milletvekili seçiminin Kasım ayının sonlarına doğru yapılması öngörülüyor.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2015 10:25
Anahtar Kelimeler:
önce VatanHükümet23 Ağustos
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