Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.854
DOLAR
3.5508
STERLIN
4.6029
EURO
3.8707
İki yeni KHK yayımlandı
İki yeni KHK yayımlandı
Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih
Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih
Trabzon'da golsüz beraberlik
Trabzon'da golsüz beraberlik
Ankaragücü şampiyonluk kupasını aldı
Ankaragücü şampiyonluk kupasını aldı
CHP'den 1 Mayıs genelgesi
CHP'den 1 Mayıs genelgesi

Hukuku yok sayan Wikipedia kapatıldı

Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde göstermeye çalışan yazılar nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellendi.

Hukuku yok sayan Wikipedia kapatıldı

Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde göstermeye çalışan yazılar nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellendi.

30 Nisan 2017 Pazar 09:18
37 Okunma
Hukuku yok sayan Wikipedia kapatıldı

Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellendi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Wikipedia'ya Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılması için uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, Wikipedia ile iletişim kanallarının sürekli açık tutulduğunu ancak sitenin ısrarla bu tür içerikleri kaldırmaya yanaşmadığını belirtti.

Wikipedia'nın Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlara yer verdiği belirtilen açıklamada, Wikipedia'ya yönelik, "teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi" gerekçesiyle erişim engeli uygulamasına başvurulduğu bildirildi.

İçeriğinde mahkeme kararları da bulunan Türkiye'nin taleplerinin yerine getirilmesi halinde siteye erişim engelinin kaldırılacağı vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
WikipediaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu Davayı, Tarihe Yazanlar Kazanacaktır
Bu Davayı, Tarihe Yazanlar Kazanacaktır
FETÖ'nün 'üniversite abileri'ne operasyon: 14 gözaltı
FETÖ'nün 'üniversite abileri'ne operasyon: 14 gözaltı
Bartın merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
Bartın merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
"Osmanlı Barışı uygulamasından insanlığın çıkaracağı çok ders var"
"Osmanlı Barışı uygulamasından insanlığın çıkaracağı çok ders var"
Nisan ayında kayak yarışması
Nisan ayında kayak yarışması
1 Mayıs'ı provoke edeceği iddia edilen 2 DHKP/C üyesi gözaltına alındı
1 Mayıs'ı provoke edeceği iddia edilen 2 DHKP/C üyesi gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ