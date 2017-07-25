Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Taksim Meydanı'nın işgali sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 11'i tutuklu, 4'ü firari 99 sanığın yargılanmasına, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada devam ediliyor.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmayı "hayretle" izlediğini söyledi.

Sanıkların örgütlü olduklarının yaptıkları savunmalardan belli olduğunu ifade eden Demir, "15 Temmuz şehitleri, yakınları, gazilerimiz ve milletimizin adına ve vatanımızın birlik ve bütünlüğü adına buradayız. Hukuka ve adalete güveniyoruz." dedi.

Demir, "hainleri tanımak isteyenlerin" duruşmaları bir saat izlemesinin yeterli olacağını sözlerine ekledi.

"Darbecilerin cezalarını almaları en büyük bir arzumuz"

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ise duruşmada darbe teşebbüsüne iştirak eden subayların savunmalarını dinlediklerini söyledi.

Darbe girişimi davalarını sonuna kadar takip edeceklerini anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe girişimi uluslararası bir büyük bir operasyondu. O operasyona katılan bu memleketin varlığına ve geleceğine ihanet eden darbeciler yargılanıyor. Burada bu yargılama sürecini biz de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi takip ediyoruz. Darbecilerin cezalarını almaları en büyük bir arzumuzdur. Türk adaletine güveniyoruz, bağımsız yargımıza güveniyoruz. Hak ettikleri cezaları alacaklar, ağırlaştırmış müebbet ile cezalandırılacaklar."