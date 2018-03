 Hukuk devletinde darbe yapmaya kalkışanlar hesabını mutlaka verecek

MANİSA

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin Manisa 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı.

"Yanınıza kar mı kalacağını zannediyorsunuz"

Konuşmasında, kahraman Mehmetçiklere selam göndererek, şehitlerin kanının yerde kalmadığını, Racu'nun terörden temizlendiğini söyledi.

"Aslanlarımız Afrin'e doğru emin adımlarla ilerliyorlar." diyen Başbakan Yıldırım, 81 milyon vatandaşın duasıyla Mehmetçik'in yanında olduğunu kaydetti.

Yıldırım, Manisa'nın 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ alçaklarına karşı demokrasiyi savunduğunu, selamını getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cülere derslerinin verildiğini belirterek, "Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi." dedi.



Gençlerin memleket meselelerine ilgi duymadıkları gerekçesiyle yıllardır eleştirildiğini kaydeden Yıldırım, "O beğenmedikleri gençler, o gece 15 Temmuz'da öyle bir destan yazdı ki bunu söyleyenler mahcup oldular. O gün şehadet şerbeti içenler arasında AK Parti Gençlik Kollarından 12 tane kardeşimiz vardı. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyorum." diye konuştu.

"28 Şubat'ı yapanlar hesabını verecek"

Geçen günlerde 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan tarafından bir anma programı düzenlendiğini, burada 28 Şubat'ı yapanlardan hesap sorulacağını söylediklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:



"28 Şubat'ı yapanlar hesabını veriyor, verecek dedik. Bundan rahatsız olanlar olmuş. Tabii ki rahatsız olacaksınız. Yaptıklarınızın yanınıza kar mı kalacağını zannediyorsunuz. Yağma yok Türkiye hukuk devleti, güçlü iktidar var, AK Parti iktidarı var, hukuk devletinde hukuksuz iş yapanlar, darbe yapmaya kalkışanlar hesabını mutlaka verecek. Hiç başka yolu yok.



Kalkmış diyorlar ki efendim 'Başbakan açıklama yaparak yargıyı baskı altına alıyor'. Hiçbir yargıcımız baskılara, telkinlere kulak asmaz, bizim hakimlerimiz kalemleriyle, kararlarıyla, delilleriyle, kanunlarla konuşur. Onun için bizim yargıçlarımıza böyle suçlamalar yapmak ancak ve ancak bu haksızlığı, hukuksuzluğu, darbeyi yapanların marifetlerinin ortaya çıkmasının verdiği bir paniktir, korkudur, telaştır. Korkunun ecele faydası yoktur."

"Onların eline kitap değil, silahı verenler alçaktır"

Millet iradesini her türlü vesayetin ve her türlü darbe zihniyetinin üzerinde tuttuklarını, tüm kadrolarının bu hassasiyet ve kararlılıkta olduğunu dile getiren Yıldırım, AK Parti'nin siyaseti gençleştiren parti olduğunu, 16 senedir Türkiye'de tarihi başarılara imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da siyasete gençken başladığını ifade etti.



"Bizim siyasetimizde meşruiyet esastır, başka hiçbir yola sapmadık" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Genç adam için yol, meşruiyetten geçer. Gençleri hukuk dışı, gayrimeşru yollara yönlendirenler bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyor. Gençlik heyecanını kullanarak, onların eline kitap değil, silahı verenler alçaktır, kalleştir, haindir. Bizim bu alçaklara verecek tek bir evladımız bile yoktur. Bu ülkenin bütün gençleri, çocukları bizim gözbebeğimizdir, geleceğimizdir, umudumuzdur. Gençler Türkiye'nin geleceği için bol bol hayal kurun, fikirler üretin, projeler geliştirin, her biriniz kendinizi bu ülkede bir ihtiyacı gidermeye, bir hayali gerçeğe dönüştürmeye hazırlayın. Türkiye için hayali olmayanlar siyasette bir arpa boyu yol alamıyor. AK Parti milletin partisidir, milletin umududur, milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık, uğratmayacağız."

"Korkun Türkiye'den, korkun Mehmetçik'ten"

Yıldırım, kongre öncesi, Manisa'da helikopterinin iniş yaptığı 19 Mayıs Stadyumu önünde parti otobüsü üzerinden halka seslendi.

Manisalıların coşkusunun büyük olduğunu, onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini ifade eden Yıldırım, Manisalı kadınlara Afrin'e selam gönderme çağrısı yaparak, "İki gün önce kalleşçe pusu yaptılar. İki gün önce alçak pusuda Mehmetlerimizi şehit ettiler, aradan 48 saat geçmeden aslanlarımız orayı darmadağın etti, Raco'yu ele geçirdi, ÖSO'nun kahramanlarıyla birlikte ay yıldızlı bayrağın altında Afrin'e doğru ilerliyorlar." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin teröre karşı gerçek mücadele yapan tek ülke olduğuna işaret ederek, "PKK'sı DEAŞ'ı, PYD'si, YPG'si bilumum terör örgütleri, korkun Türkiye'den, korkun Mehmetçik'ten. Bu ülkenin, bu milletin birliğini, kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Sizlerin o hain planlarının arkasındaki o destekçilerinizi de unutmadık, onlara da gereken hesabı günü geldiğinde soracağız, cümle alem şahit olsun." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin onur ve kardeşlik mücadelesi verdiğini vurgulayan Yıldırım, Manisa'nın üreten bir şehir olarak bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini belirtti.

"İzmir, bu mesaj size"

Manisa ile İzmir arasındaki Sabuncubeli Tüneli'nin bu sene hizmete gireceğini, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda da çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:



"Havadan baktım. Yol ortaya çıkmış. Tam 137 kilometre Manisa'dan geçiyor. Bu yol yapıldığında ne demek oluyor, biliyor musunuz? Türkiye'nin nüfusunun 4'te 1'i buralara gelecek. Buraları ziyaret edecek. Şehzadeler şehrini görecek. Manisa'nın ekonomisi daha da gelişecek, iş hayatı daha da çok gelişecek. Daha çok yatırımcı gelecek, İzmir-İstanbul arası 3 saatin altına düşecek. Manisa-İstanbul arası 2,5 saat bulacak. Manisa'ya yıllardır beklediğimiz hızlı tren de geliyor."



Konuşmasının sonunda, yaklaşan yerel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak "Manisa'nın seçime hazır olduğunu" gördüğünü ifade eden Başbakan Yıldırım, "İzmir, bu mesaj size. Manisa, 'biz hazırız' diyor. İzmir sizden geri kalmaz, inşallah İzmir de gereğini yapacak, bundan hiç şüphem yok, hemşehrilerime güveniyorum." dedi.