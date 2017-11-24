Hudut kapılarındaki damga cihazları yenilendi

İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Avrupa Birliği'ne (AB) katılım öncesi mali yardım aracı IPA 2014 programlamasında yer alan Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analizi Merkezi (NACORAC) ve Entegre Sınır Yönetimi Veri Tabanının Kurulması Projesi kapsamındaki pasaport damga cihazlarının teminine ilişkin çalışma yapıldı.

Bu kapsamda hava, deniz, kara ve demiryolu hudut kapılarında kullanılmak üzere 3 bin 649 yeni giriş çıkış damgası üretildi.

Yüksek güvenlik özelliklerine sahip ve AB normlarına uygun olarak yeniden tasarlanan damga cihazları, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli tarafından 1 Ocak 2018'den itibaren 178 hudut kapısındaki giriş çıkış işlemlerinde kullanılacak.