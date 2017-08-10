HUDER ile Ak Ocaklar Derneğinden CHP'li Akaydın hakkında suç duyurusu

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) ile Ak Ocaklar Derneği Antalya ve Manavgat Şubeleri üyeleri, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi vermeden önce Antalya Adalet Sarayı önünde bir araya gelen Ak Ocaklar Derneği Antalya ve Manavgat Şubeleri üyeleri, döviz ve Türk bayrakları taşıyarak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." şeklinde slogan attılar.

Derneğin Antalya Şube Başkanı Hüsnü Bağrıyanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin birlik ve dirliğine karşı FETÖ'nün yapmış olduğu saldırıları öven, bayrak ve vatan sevdasından yoksun insanlara karşı her daim meydanlarda olacaklarını söyledi.

Milletin oyunu alarak ülkenin refahı ve huzuru için mücadele etmesi gereken "sözde vekillerin" FETÖ lehine propaganda yapmasından dernek olarak büyük üzüntü duyduklarını belirten Bağrıyanık, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, 15 Temmuz şehitleri için "O ölen şahıslar" diye bahsetmesinin de Ak Ocaklar Derneği üyelerini derinden sarstığını dile getirdi.

FETÖ'nün siyasi ayağının ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak için harekete geçtiğini kaydeden Bağrıyanık, "Mustafa Akaydın şunu bilmelidir ki 15 Temmuz tarihinde hayatını kaybeden şehitlerimiz bizim gururumuz ve ışığımız olarak kalacaklardır. Tarih hiçbir zaman ne yiğitlerin onurlu duruşunu ne de hainlerin yaptığını unutmayacaktır." diye konuştu.

HUDER Başkanı Osman Zeki Özcan da suç duyusunda bulunmadan önce yaptığı açıklamada, Akaydın'ın, şehitleri, şehit ailelerini, devlet ve organlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı nitelikte açıklamalar yaptığı için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Açıklamaların ardından Ak Ocaklar Derneği ve HUDER üyeleri, suç duyurusuna ilişkin dilekçelerini Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sundular.