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HSYK'da atamalar

Kurul başmüfettişliği ile müfettişliğine yapılan atamalara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSYK'da atamalar

Kurul başmüfettişliği ile müfettişliğine yapılan atamalara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 Mayıs 2012 Salı 09:25
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HSYK'da atamalar

     HSYK başmüfettişliği ile müfettişliğine yapılan atamalara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 


     Adalet müfettişliği/kurul müfettişliğinde hizmet süresi 5 yılı aşanlar, 6087 sayılı HSYK Kanunu'nun 15'inci maddesi uyarınca kurul başmüfettişliğine atandı.
     Kurul başmüfettişliğine atananlar şöyle:
     ''Kadri Atalay, Kemal Açıkgöz, İbrahim Karacık, Mehmet Fatih Taş, Şükrü Gökoğlu, Mehmet Demir, İlhan Sarıyer, Duran Solak, Haluk Gedikli, Şaban Kazdal ve Olcay Gül.''
     Bazı hakim ve Cumhuriyet savcıları da kurul müfettişliğine atandı. 
     Buna göre; Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Alkan, Bolvadin Cumhuriyet Savcısı Engin Taş, Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kamil Çolak, İyidere Cumhuriyet Savcısı Ömer Tütüncü, Karaman Cumhuriyet Savcısı Menderes Önkal, Karabük Hakimi Davut Atak, Cihanbeyli Cumhuriyet Savcısı Halil Şener, Bigadiç Cumhuriyet Savcısı Fevzi Alkan, Seyitgazi Cumhuriyet Savcısı Oktay Yıldırım, Hopa Cumhuriyet Savcısı Nihat Hırka, Akyazı Cumhuriyet Savcısı Engin Duman, Bozdoğan Cumhuriyet Savcısı Mukadder Küçükkaya, Düziçi Cumhuriyet Savcısı Özcan Erdagöz, Eskipazar Cumhuriyet Savcısı Memduh Aydın, Amasra Cumhuriyet Savcısı Osman Teke, Ünye Hakimi Mustafa Arslan, Baskil Cumhuriyet Savcısı Mustafa Açar, Yozgat Cumhuriyet Savcısı Vahit Kaybal, Burhaniye Hakimi Adem Karaca, Beylikova Hakimi Halit İnciroğlu ve Kastamonu İdare Mahkemesi Hakimi İhsan Yılmaz HSYK Müfettişi olarak atandı. 
    Adli yargı Cumhuriyet savcı adayı Yasin Yetiş de HSYK'da gerçekleştirilen ad çekme sonucuna göre, Besni Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 01:33
Anahtar Kelimeler:
HSYK
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