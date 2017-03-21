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HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

HSYK 1. Dairesi tarafından Ankara'daki 3 ağır ceza mahkemesi ihtisas mahkemesi olarak görevlendirildi

HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

HSYK 1. Dairesi tarafından Ankara'daki 3 ağır ceza mahkemesi ihtisas mahkemesi olarak görevlendirildi

21 Mart 2017 Salı 10:06
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HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

ANKARA

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle 3 ağır ceza mahkemesini daha ihtisas mahkemesi olarak belirledi.

HSYK 1. Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepler değerlendirildi.

Kararda, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin HSYK 1. Dairesinin daha önceki kararları hatırlatılarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara daha önce belirlenen ihtisas mahkemelerine ilaveten Ankara 18, 19 ve 20. Ağır Ceza Mahkemelerinin bakmasına karar verildiği bildirildi.

HSYK Genel Kurulu kararı

Bu arada, HSYK Genel Kurulu, Baykan ilçesinin coğrafi konumu ve Siirt Adliyesinin iş ve kadro durumlarını değerlendirerek, söz konusu ilçenin kadastro mahkemesi yönünden Kozluk Kadastro Mahkemesinin yargı alanından çıkartılarak Siirt Kadastro Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesini kararlaştırdı.

Buna göre, Kozluk Kadastro Mahkemesindeki Baykan ilçesine ait dosyaların herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere Siirt Kadastro Mahkemesine gönderilmesine, buna ilişkin tarihin HSYK 1. Dairesi tarafından belirlenmesine, devir işlemleri gerçekleşinceye kadar mahkemelerdeki dosyalarla ilgili olarak mevcut işlemlerin aynen devam ettirilmesine karar verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HSYKIhtisas Mahkemeleri
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