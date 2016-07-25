HSYK, Yargıtay ile Danıştaya 342 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulunun bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda yapılan gizli oylamayla Yargıtaya 267, Danıştaya ise 75 üye seçildi.