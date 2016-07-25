HSYK, Yargıtay ile Danıştaya 342 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulunun bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda yapılan gizli oylamayla Yargıtaya 267, Danıştaya ise 75 üye seçildi.
AA
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulunun bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda yapılan gizli oylamayla Yargıtaya 267, Danıştaya ise 75 üye seçildi.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulunun bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda yapılan gizli oylamayla Yargıtaya 267, Danıştaya ise 75 üye seçildi.
AA