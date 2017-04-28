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HSYK'ya üyelik başvuruları başlıyor

TBMM Başkanlığı, Meclis tarafından HSYK'ya 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 2 Mayıs Salı günü saat 18.00'e kadar TBMM Başkanlığına başvuru yapmalarına ilişkin duyuru yaptı

HSYK'ya üyelik başvuruları başlıyor

TBMM Başkanlığı, Meclis tarafından HSYK'ya 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 2 Mayıs Salı günü saat 18.00'e kadar TBMM Başkanlığına başvuru yapmalarına ilişkin duyuru yaptı

28 Nisan 2017 Cuma 10:32
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HSYK'ya üyelik başvuruları başlıyor

TBMM Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 2 Mayıs Salı günü saat 18.00'e kadar TBMM Başkanlığına başvuru yapmalarına ilişkin duyuru yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMHSYKHakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu
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