HSYK olağanüstü toplandı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu, yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin belirlenmesi için HSYK Başkanı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında olağanüstü toplandı.