HSYK olağanüstü toplandı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu, yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin belirlenmesi için HSYK Başkanı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında olağanüstü toplandı.
AA
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu, yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin belirlenmesi için HSYK Başkanı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında olağanüstü toplandı.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu, yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin belirlenmesi için HSYK Başkanı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında olağanüstü toplandı.
AA