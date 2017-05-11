HSYK'da yeni döneme 'FETÖ listesi' bırakılmadı

Derlenen bilgilere göre FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında örgüt mensuplarını temizlemek üzere en hızlı harekete geçen kurumların başında HSYK geldi.

Kurul, darbe girişimi gecesinin sabahında, 16 Temmuz 2016'da FETÖ üyesi hakim ve savcılar hakkında disiplin yönünden en ağır tedbirleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Silahlı terör örgütünün darbe girişimi nedeniyle çıkan olayların ardından, HSYK tarafından ülke genelindeki tüm hakim ve savcılardan izinli olanların derhal görevlerine başlamaları ve adli tatilin iptaline karar verildi.

HSYK Genel Kurulunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı doğrultusunda Kurul üyeleri Mahmut Şen, Ahmet Berberoğlu, Şaban Işık, Mustafa Kemal Özçelik ve Kerim Tosun'un üyeliğinin düşürülmesi kararlaştırıldı.

Aynı gün HSYK 2. Dairesince 541'i ilk derece idari yargıda, 2 bin 204'ü ilk derece adli yargıda olmak üzere 2 bin 745 hakim ve savcı açığa alındı.

HSYK Genel Kurulunda, sürekli toplantı halinde çalışılarak, ihbarlar, itiraflar ile ByLock verileri değerlendirildi, listeler halinde gelen isimler üzerinde çalışıldı.

Kurul tarafından, 10 Ağustos 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan başlattığı yeni soruşturma listesi değerlendirilerek, 550'si adli, 98'si idari olmak üzere 648 hakim ve savcı daha geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez de 16 Ağustos'ta açığa alındı.

İlk ihraçlar

HSYK tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında görevden geçici olarak uzaklaştırılan hakim ve savcılardan 2 bin 847'si 24 Ağustos'ta meslekten ihraç edildi. Bu hakim ve savcılar ihraçlara ilişkin ilk listeyi oluşturdu.

İlerleyen günlerde bir kez daha ihraçlar için toplanan Kurulda, 1 Eylül'de, 543 hakim ve savcının meslekten ihracına karar verildi.

HSYK Genel Kurulunca, daha önce açığa alınan 66 hakim ve savcı daha 5 Ekim'de meslekten ihraç edildi. Böylelikle ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 3 bin 456'ya ulaştı.

HSYK 2. Dairesince, 13 Ekim'de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 184 hakim ve savcı daha açığa alındı. Meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların 3 bin 165'inin itirazı değerlendirilirken, HSYK Genel Kurulunda 30 Kasım'da bu itirazlar reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Aralık'ta 192 hakim ve savcı hakkında daha FETÖ üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. HSYK 2. Dairesince 191 hakim ve savcı daha açığa alındı. Başsavcılığın gözaltı kararı verdiği 96 hakim ve savcı 20 Aralık'ta HSYK 2. Dairesince görevden uzaklaştırıldı.

Bu arada, ihraç edilenlerden 233 hakim ve savcının daha itirazı 31 Aralık'ta HSYK Genel Kurulunca reddedildi.

İhraçlar yeni yılda da sürdü

Kurul, yargıdaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalarını anayasa değişikliği ve bu kapsamda HSYK'nın yapısının değiştirilmesi tartışmalarının arasında yeni yılda da aralıksız sürdürdü.

HSYK 2. Dairesince, 1 Şubat'ta "ByLock" kullandığı belirlenen 7 hakim ve savcı daha açığa alındı.

Kurul tarafından, açığa alınan hakim ve savcılardan 227'si 20 Şubat'ta, 202'si 17 Mart'ta meslekten ihraç edildi. Bu tarih itibarıyla FETÖ/PDY ile bağlantısı tespit edildiği gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 4 bin 88 oldu.

İhraçlar, Nisan ayında da devam etti. Buna göre, HSYK tarafından 3 Nisan'da 45 hakim ve savcının meslekten ihracına karar verildi. Ayrıca, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile duruşma savcısı da geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

HSYK tarafından, son olarak 5 Mayıs'ta 107 hakim ve savcının daha meslekten ihracına karar verildi. HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Bu, listeler halinde yapılan son ihraç. Bundan sonra itiraflarla yeni isimler geldikçe bizden sonraki Kurul da durumu değerlendirecektir ama var olan liste üzerindeki çalışmalar sona erdi. Üzerinde çalıştığımız bir liste kalmadı." açıklamasını yaptı.

Kurulda, bu tarihte ihraçlara yönelik itirazlarla ilgili inceleme de tamamlandı ve itirazı kabul edilenler çıkarıldıktan sonra 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde HSYK tarafından meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 4 bin 238 oldu.

Böylelikle HSYK, anayasa değişikliğinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak 13 üyeyle görev yapacak yeni kurul oluşmadan önce FETÖ soruşturmaları kapsamında hakim ve savcılara yönelik liste üzerindeki çalışmasını tamamladı.