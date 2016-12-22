ANKARA

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince 96 hakim ve savcı daha görevden uzaklaştırıldı.

HSYK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 97 hakim ve savcı hakkında başlattığı soruşturma kapsamında, 96 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdıklarını söyledi.

Yılmaz, Ankara, İstanbul ve çeşitli illerde görev yapan 97 hakim ve savcı arasındaki bir kişiye, emekli olduğu için HSYK tarafından işlem yapılmadığını belirtti.

İsimleri FETÖ soruşturması itirafları ve delillerle belirlendi

HSYK Başkanvekili Yılmaz, açığa alınan 96 hakim ve savcının isminin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında alınan itiraflar ve toplanan diğer deliller üzerine belirlendiğini ifade etti.

Kurulun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 bin 530 hakim ve savcı hakkında ihraç kararı verdiğini belirten Yılmaz, bunlardan 3 bin 261'i hakkındaki ihraç kararının kesinleştiğini bildirdi.

Yılmaz, ihraç edilen 269 hakim ve savcı hakkındaki kesinleşme sürecinin devam ettiğini, bugün açıklanan 96 kişi dahil toplam 287 hakim ve savcı hakkında da görevden uzaklaştırma kararı alındığını dile getirdi.

Başkanvekili Yılmaz, böylelikle darbe girişiminin ardından toplam 3 bin 817 hakim ve savcı hakkında ihraç veya açığa alma işlemi yapıldığını kaydetti.

AA