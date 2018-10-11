Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94247
ALTIN
230.599
DOLAR
5.9766
STERLİN
7.8868
EURO
6.9008
ATO'dan bankalara çağrı
ATO'dan bankalara çağrı
“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği ve Başarılar” Konferansı 
“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği...
Altının gramı 232 lira seviyelerinde 
Altının gramı 232 lira seviyelerinde 
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü

"HSK'de hala FETÖ'den işlemleri süren hakim savcılar var"

HSK Başkanvekili Yılmaz, "Kurul'da FETÖ nedeniyle hala işlemleri devam eden hakim ve savcılar var. Şunu diyemem; 'bitti'. Bitmesi mümkün değil zaten." dedi.

"HSK'de hala FETÖ'den işlemleri süren hakim savcılar var"

HSK Başkanvekili Yılmaz, "Kurul'da FETÖ nedeniyle hala işlemleri devam eden hakim ve savcılar var. Şunu diyemem; 'bitti'. Bitmesi mümkün değil zaten." dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:51
12 Okunma
"HSK'de hala FETÖ'den işlemleri süren hakim savcılar var"

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

HSK Başkanvekili Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı nedeniyle işlem gören hakim ve savcı bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4 bine yakın hakim ve savcının ihracına karar verdiklerini hatırlattı. 

Kurul'da FETÖ nedeniyle hala işlemleri devam eden hakim ve savcılar bulunduğunu söyleyen Yılmaz, "Şu anda hala gelen şikayetler var. Bunlar Teftiş Kuruluna havale edildi, onların yürüttüğü soruşturmalar var." dedi.

Kaç hakim ve savcı ile ilgili işlem yürütüldüğünün sorulması üzerine Yılmaz, şu anda tam sayı vermenin mümkün olamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Hala Genel Kurul'da çalışmaları devam edenler var. Şunu diyemem; 'bitti'. Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Farklı ihbarlar yoluyla gelenler oluyor. Onlar hep değerlendiriliyor, soruşturuluyor. Sürekli çalışma var. Şimdi daha rahatız. Teftiş Kurulu bu iddiaları değerlendiriyor, gerekli araştırmaları, çalışmaları yapıyor. Evvela ihbarın ciddiyeti kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Ciddi bulunanlar, daha geniş araştırma için Teftiş Kuruluna veriliyor. Teftiş Kurulu daha geniş bir araştırma sonunda delilleri çok ciddi bulursa Genel Kurula indiriyoruz, burada değerlendiriyoruz. Zaten Genel Kurul'daki iltisak ve irtibat noktasındaki yetki devam ediyor. Üç yıl boyunca devam edecek. 'Üç yıl boyunca devam edecek' demek, bu çalışmalar zaten devam ediyor demek." 

2 bin 483 yeni hakim ve savcı

Başkanvekili Mehmet Yılmaz, adli yargıda bin 957, idari yargıda 126 hakim ve savcı adayının görev yerlerinin 16 Ekim'de çekilecek kurayla belirleneceğini, avukatlıktan geçirilen 400 hakimin daha göreve başlayacağını bildirdi.

Yılmaz, sayısal olarak iyi noktaya gelindiğini ancak asıl sıkıntının kıdemli hakim ve savcı sayısında olduğunu söyledi.

İstinaf mahkemelerinin çalışmaya başlamasıyla yasa gereği birçok kıdemli hakimin buralarda görevlendirildiğini hatırlatan Yılmaz, bu nedenle ilk derece yargıda kıdemli hakim sayısının düştüğünü vurguladı.

Bu durumun hızla telafi edildiğini dile getiren Yılmaz, her terfi döneminde 100-150 civarında hakim savcının birinci sınıfa yükseldiğini anlattı. 

Yargılamada hedef süre

Yargılamada hedef süre uygulamasıyla ilgili de konuşan Yılmaz, bunun Adalet Bakanlığının çok ciddiyetle üzerinde çalıştığı bir proje olduğunu, belirlenen hedef sürelerin hakimler için önemli bir skala olacağını kaydetti.

Denetimlerde bu sürelerin irdeleneceğini belirten Yılmaz, "Hakimden, savcıdan kaynaklanan gecikmelerin böylece önüne geçilmiş olacak. Yargılama eğer hakim, savcı dışındaki konular nedeniyle gecikiyorsa zaten onlara kusur bulmamız mümkün değil. Bizim derdimiz, hem hakim dışı yargılamayı geciktirecek sebeplere çare bulmak hem de hakim ve savcılardan, yargının kendi içindeki sorunlardan kaynaklanan gecikmeleri ortadan kaldırmak." diye konuştu.

Her davanın birbirinden farklı olduğunu, farklı zamanlarda sonuçlandırılabileceğini aktaran Yılmaz, "Yeter ki hakimden kaynaklanan nedenlerle süre uzamasına sebep olmayalım. Bizim hedeflediğimiz o. Yoksa tanığı Almanya'dadır, dinlenecektir, Almanya'ya talimat yazarsın, o geç gelir, süre aşar. O demek değildir ki süre aşıldı. Bu süreler, bizim için önemli referans süreler ama her davanın, aynı neviden de olsa farklı özellikler içerebileceğini unutmayacağız. Adaletten taviz vermeyen hızlı yargılamaya da sistemimizi inşallah kavuşturmuş oluruz." ifadelerini kullandı.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Hakimler Ve Savcılar KuruluFETÖ15 Temmuz Darbe Girişimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üzerine demir kapı devrilen çocuğun ölümüne soruşturma
Üzerine demir kapı devrilen çocuğun ölümüne soruşturma
81 ilde öğrencilere hain terör örgütlerini anlatacak
81 ilde öğrencilere hain terör örgütlerini anlatacak
Arda Turan ile Berkay kavgasına soruşturma
Arda Turan ile Berkay kavgasına soruşturma
Kömürde potansiyeli yüksek 7 saha üretime açılıyor
Kömürde potansiyeli yüksek 7 saha üretime açılıyor
Sivas merkezli FETÖ soruşturması: 2 tutuklama
Sivas merkezli FETÖ soruşturması: 2 tutuklama
Terörle mücadeledeki binbaşıya "HDP'ye oy verin" talimatı
Terörle mücadeledeki binbaşıya "HDP'ye oy verin" talimatı
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor
FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma
FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma
Arap isyanlarının açtığı çatlaklar, fay hatları çok derin
Arap isyanlarının açtığı çatlaklar, fay hatları çok derin

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ