Hrant Dink cinayeti soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü jandarma görevlisi 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, cinayete ilişkin jandarma görevlileri hakkındakisoruşturma kapsamında, İstanbul ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapmasında jandarma yarbay, jandarma astsubay, jandarma uzman çavuş ve bir yayınevi sahibi İstanbul'da, jandarma astsubay başçavuş da Trabzon'da gözaltına alındı.