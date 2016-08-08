Hrant Dink cinayeti davasında sanık avukatları çekildi

İSTANBUL

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanlığı Personel Şube Müdürü Coşgun Çakar ve eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile Yargıtay'ın bozduğu ana davanın 8 sanığının da aralarında bulunduğu, 35 kişinin yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bu dava kapsamında olduğu gibi Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma ve davalarda da tutuklu bulunan Yılmazer ve Akyürek ile tutuksuz sanıklar Ercan Demir, Mehmet Ayhan, Faruk Sarı ile dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ile Onur Karakaya ve Özkan Mumcu katıldı.

Ana dava dosyası sanıklarından Yasin Hayal ve Ogün Samast da SEGBİS sistemiyle duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, gelen evrakların okunmasıyla başladı.

Sanık avukatları müdafilikten çekildi

Aralarında Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu bazı sanıkların avukatları, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından mahkemeye verdikleri dilekçelerinde müdafilikten çekildiklerini belirttiler.

Duruşma, sanık Ercan Demir'in savunmasıyla devam ediyor.

Bu arada dava nedeniyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan ve kendilerine "Hrant'ın Arkadaşları" adını veren bir grup, pankart ve dövizler açarak, bir süre slogan attı ve davaya ilişkin açıklama yaptı.