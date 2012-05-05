Hortumların sayısı da şiddeti de artacak

ANKARA - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de küresel iklim değişikliği nedeniyle kuraklık, sıcak hava dalgaları, ani seller, deniz suyu seviyesinde yükselme gibi meteorolojik afetlerin artmasının beklendiğine dikkati çekerek, ''Türkiye'de hortumların hem oluşum sayısı hem de şiddeti ABD'ye göre çok düşük. Ama Türkiye'nin hortum gerçeğinden tamamen soyutlanması kesinlikle mümkün değil. Hatta Türkiye'de gelecekte hortumların sayısı, şiddeti ve etkili olduğu sürede artış olacak'' dedi.



Hortumların 100 ile 600 metre çapında bir alanı, ABD'de görülen tayfunların ise 500 kilometrelik büyük bir alanı etkilediğini dile getiren Kadıoğlu, Türkiye'de insanların birçoğunun, hortumun ne olduğunu bilmediğini, tayfuna da hortuma da rüzgara da ''kasırga'' dediğini anlattı.

