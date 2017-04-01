"Horasan-Erzurum karayolunda 3 tünel yapılacak"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Ağrı'da bir otelde gazetecilerle sohbet toplantısında buluştu.

Kentteki yatırımlar ve yapılacak projelere değinerek, 2002'de 17 kilometre olan bölünmüş yola 330 kilometre bölünmüş yol daha ilave ettiklerini belirten Bakan Arslan, kentte 2 kilometre bitümlü sıcak karışım asfaltı 261 kilometre bitümlü sıcak asfalta çıkardıklarını anlattı.

Ağrı'da 11 projenin devam ettiğini vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Devam eden projelerin maliyeti 1 milyar ve bunların aşağı yukarı 470 milyon liralık kısmı harcanmış. 530 milyon lira daha bu projelerden kaynaklı Ağrı'da biz yatırım olarak harcama yapacağız. Tabii sadece bununla yetinmiyoruz. Ağrı, Hamur, Tutak ve Patnos arasında çok önemsediğimiz bölünmüş yol ve BSK yani sıcak asfalt haline getirmekle ilgili çalışmalarımız başladı, devam ediyor. Yaklaşık 335 milyonluk proje, bunun 200 milyonluk kısmı harcanmış durumda ve hedefimiz önümüzdeki yıl bitirmek. Çünkü bu güzergah çok yoğun kullanılan bir güzergah. Ağrı'yı, Patnos'u Van'a bağlayan bir güzergah. En geç önümüzdeki yıl burayı bitirmeyi hedefliyoruz."

Bakan Arslan, Ağrı'nın ülkeyi batıya bağlayan önemli bir koridor olduğuna işaret ederek, "Horasan-Eleşkirt yolu bölünmüş yol, ancak bu yolun sıcak asfalt hale getirilmesi çok önemli. Bölünmüş yol üzerine sıcak asfalt yapılıyor ama aynı standardı da yükseltiliyor." dedi.

Ağrı-Erzurum karayoluna tünel

Horasan-Eleşkirt karayolunda birkaç tünel yapacaklarını ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

"Horasan-Erzurum karayolunda özellikle birkaç tane kritik nokta var. Oraları tünel haline getirmekle ilgili karar aldık. Tünel projeleri şu an bitmek üzere. Üç tünel ki toplam boyları projeye bağlı olarak yaklaşık 2 bin 500 ile 2 bin 700 metreye çıkıyor. Onları da bu sene ihale edeceğiz. Tüneller de bu projenin kapsamında olacak ve hedefimiz 2019'da tüneller dahil bitirmek. Aslında yolun tamamı daha erken bitirilir ama tünellerin projelendirilmesi, uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale edilmesi, artı tünel yapımı olduğu için 2019'da inşallah burayı tamamen bitireceğiz. Önemli bir koridorun sıkıntılı bir bölgesini tünelle aşmış olacağız."

Eleşkirt'ten başlayarak Ağrı-Taşlıçay mevcut bölünmüş yolun sıcak asfalt yapılmasının önemine değinen Arslan, şu bilgileri verdi:

"Aslında bunun sözünü daha önce verdik ve fiilen işe de başladık. Ancak başka firmaların işi Kamu İhale Kurumu’na, oradan mahkemeye ve en sonunda Danıştay'a götürmesi nedeniyle beklemek zorunda kaldık. Fakat Danıştay'ın bugünlerde karar vermesini bekliyoruz. Karar her ne olursa, mevcut yükleniciyle göreve devam derlerse ona devam etmek, değilse de çok hızlı bir şekilde tekrar ihale edip burayı en geç önümüzdeki yıl bitirmek istiyoruz. Çünkü bu da çok önemli bir güzergahımız. Burayı da bitireceğiz. Burası bizi İran'a ve Doğu'ya taşıyan bir koridor. İnşallah onu da yapacağız. Yine Taşlıçay'la kalan kısmı, Doğubayazıt arasının da sıcak asfalt yapılmasıyla ilgili daha önce karar almıştık. Haftaya onun ihale ilanına çıkıyoruz. Yani Taşlıçay’la Doğubayazıt arasının sıcak asfalt yapılması konusun haftaya ilana çıkıyoruz ve inşallah onu da 2-2,5 sene içerisinde bitireceğiz."

Kar tüneli şeklinde iki tünel

Ağrı-Kağızman yolunda kar tüneli şeklinde iki tünel yaptıklarını belirten Arslan, "Ağrı'dan Kağızman'a giden yani Ağrı Cumaçay, Kağızman yolunu Ağrılının çok önemsediğini biliyorum. Çünkü hem Kağızman'la olan akrabalık ilişkileri ve ticari ilişkileri nedeniyle hem de oradan Iğdır'a, Tuzluca'ya çok daha hızlı erişebilmek adına önemsedikleri bir koridor. Çalışmalar bitmek üzere. Çok az heyelanlı iki bölgede biz kar tüneli şeklinde iki tünel yapıyoruz. Bunu bir müjde olarak ta vermek istiyoruz." diye konuştu.