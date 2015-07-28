Hollande'dan Erdoğan'a teşekkür

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, DAEŞ'e karşı yürütülen operasyonlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak teşekkür etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hollande'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin, DAEŞ'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona bağlılığı konusunda duyduğu memnuniyeti dile getirdiği bildirildi.

Telefon görüşmesinde, iki liderin Suriye'de siyasi geçiş sürecine katkı sağlamak açısından Suriye muhalefetinin oynayacağı role dikkati çektiği belirtildi.

Hollande, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Suruç saldırısından hemen sonra taziye için aramış, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu dile getirmişti.