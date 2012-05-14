Hollande Türklere olumlu bakıyor

BURSA - Bursa'da çeşitli temaslarda bulunan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Laurant Bili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'lı yıllarla kıyaslandığında, Türkiye'nin çok ileri gittiğini ve ülkede çok önemli değişikliklerin olduğunu ifade etti.



Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı François Hollande'nin seçimlerden önce Türk derneklerinin sözcüsü Dr. Demir Önger'e mektup gönderdiğini hatırlatan Bili, şöyle devam etti:

''Fransa'da önemli ve demokratik bir dönemi yaşıyoruz. Seçimlerden sonra yeni şeyler olabilir. Hollande çok önemli bir jest yaptı. Fransa'da yaşayan Türklere bir mesaj gönderdi. Bu mesaj bence çok önemli. Hollande, mesajında Türkiye ile Fransa ilişkilerine çok önem verdiğini yazdı. Türkiye'nin AB'ye girmesiyle ilgili, Hollande'nin düşüncelerinin daha olumlu olduğunu herkes biliyor. Bir sürecin olduğunu ve devam edeceğini söyledi. Bundan dolayı Hollande'nin Türklere, daha olumlu bakacağını düşünüyorum.''