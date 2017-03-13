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Hollanda tüm 'hayır kampanyalarına' izin verdi

Türk bakanların etkinliklerini iptal eden Hollanda, hayır kampanyalarına ses çıkarmadı.

Hollanda tüm 'hayır kampanyalarına' izin verdi

Türk bakanların etkinliklerini iptal eden Hollanda, hayır kampanyalarına ses çıkarmadı.

13 Mart 2017 Pazartesi 09:42
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Hollanda tüm 'hayır kampanyalarına' izin verdi

ROTTERDAM - Türk bakanları engelleyen Hollanda, eski AK Parti Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve yurt dışına çıktığı tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ülkede "hayır" kampanyası yürütmesine izin verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznin iptal eden ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı da sınır dışı eden Hollanda, "hayır" kampanyalarında farklı bir tutum takınıyor.

Şener, 3 kentte konuştu

Eski milletvekili Şener, 3,4 ve 5 Mart tarihlerinde Hollanda'nın değişik kentlerinde "neden referandumda hayır oyu verilmesi gerektiğini" anlattığı konferanslar verdi. Bunlardan biri de, 5 Mart pazar günü saat 15.00'te Türk bakanların etkinliklerinin iptal edildiği Rotterdam'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Şener'e Hollanda medyası da yoğun ilgi gösterdi. Yüksel tirajlı Algemeen Dagblad gazetesi, etkinliği iki tam sayfayla oyucularına aktardı, kamu yayın kuruluşu NOS TV de Şener'in kampanyasına haberlerinde yer verdi.

Feyzioğlu'na Hollandalı Türk milletvekili eşlik etti

Türkiye Barolar Birliği başkanı Metin Feyzioğlu da 18 Şubat cumartesi günü saat 19.00'da aynı otelde, yine hayır kampanyası yürüttü. Hollanda İşçi Partisi (PVDA) milletvekili Keklik Yücel'in eşlik ettiği Feyzioğlu, kendisini dinleyenlerden "hayır" oyu kullanmasını istedi.

Günlerdir başka bir ülkenin referandumu için Hollanda'da kampanya yapılmasını doğru bulmadıklarını söyleyen Başbakan Yardımcısı ve PVDA lideri Lodewijk Asscher ise Yücel'in "hayır" kampanyasına katılmasına karşı çıkmadı. Hollanda medyası yine Feyzioğlu'nun etkinliğini yakından takip edip haberleştirdi.

Kaçak HDP'li de "hayır" etkinliğinde konuştu

Hollanda'nın hayır kampanyası yürütmesine izin verdiği diğer bir isim de yürütülen soruşturmalarda ifade vermeye gitmediği için hakkında gözaltı kararı verilen HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk oldu. Öztürk, Avrupa'daki terör yandaşlarının kurduğu "Avrupa Hayır Platformunun" etkinliği kapsamında 4 Mart'ta sahneye çıktı.

"Siyasilere izin veremeyiz" demişti

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya üzerinden, "Başka ülkelerin siyasilerinin gelip bizim ülkemizde siyaset yapmasına izin veremeyiz." açıklamasını yapmıştı. 

AA

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HollandaHayırÖnce Vatan Gazetesi
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