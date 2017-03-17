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"Hollanda'nın tüm savunmaları gerekçesiz ve yersizdir"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulut, "Hollanda'nın yaptığını Endonezya'dan, Fas'a kadar Avrupa'da yaşayan bütün Müslümanlar gördü. Burada esas telafisi güç olan insanların kalbinde Hollandalıların açtığı o yaradır." dedi.

"Hollanda'nın tüm savunmaları gerekçesiz ve yersizdir"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulut, "Hollanda'nın yaptığını Endonezya'dan, Fas'a kadar Avrupa'da yaşayan bütün Müslümanlar gördü. Burada esas telafisi güç olan insanların kalbinde Hollandalıların açtığı o yaradır." dedi.

17 Mart 2017 Cuma 11:45
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"Hollanda'nın tüm savunmaları gerekçesiz ve yersizdir"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Hollanda'da yaşananları Endonezya'dan Fas'a kadar bütün Müslümanların gördüğünü belirterek, "Burada esas telafisi güç olan insanların kalbinde Hollandalıların açtığı o yaradır. Köpeklerle, atlarla insanların üzerine gidilen o fotoğrafı hiçbir Müslüman unutmayacak." dedi.

Türkiye-Hollanda arasında yaşanan gerilimi ve seçim sonrası Hollanda'nın krize yönelik olası tavrını AA muhabirine değerlendiren Bulut, trajediye dönüşen krizin uluslararası hukuka, teamüllere aykırı olduğunu anlattı.

Hollanda'nın olayı provoke etmeye çalıştığını, tüm uluslararası sözleşmelerde diplomatların kendi vatandaşlarıyla toplanma hakkı olduğunu kaydeden Bulut, "Hollanda hukuksuz bir şekilde buna müdahale etmiştir. Hollanda polisi aşırı güç kullanmıştır. Bu süreçten sonra Hollanda'nın yapacağı tüm savunmalar gerekçesiz ve yersizdir." değerlendirmesinde bulundu. 

Prof. Dr. Bulut,  şöyle devam etti:

"Türkiye ve Türk halkına yapılmadı bunlar. Hollanda'nın yaptığı şeyi Endonezya'dan Fas'a kadar Avrupa'da yaşayan bütün Müslümanlar gördü. Burada esas telafisi güç olan insanların kalbinde Hollandalıların açtığı o yaradır. Köpeklerle, atlarla insanların üzerine gidilen o fotoğrafı hiçbir Müslüman unutmayacaktır. Hollanda'nın, insanların zihnine kazınan böyle bir fotoğrafı var. Dünyaya nasıl anlatacaklar? Yoksa diplomatlar vazifelerini yapacak, diplomaside sorunlar konuşarak çözülür, çözerler, ilerlerler."

'PKK, FETÖ'nün faaliyetlerini engellemiyor'

Hollanda'nın Türk diplomatlara engel çıkarırken PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerini engellememesinin utanç verici olduğunu ifade eden Bulut, Avrupa'nın bu samimiyetsiz yaklaşımının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa terörü açıktan destekliyor, FETÖ'cü darbecilere ev sahipliği yapıyor. PKK'lıların tüm faaliyetlerine izin veriyor. Suriye'de PYD, YPG'yi destekliyorlar. Bunun insan haklarıyla, demokrasiyle, özgürlüklerle, barışla, ne alakası var? Bu hakikaten tüm dünyanın vicdanını kanatacak bir şey. Yani Avrupa bu anlamda hakikaten bir kez daha sınıfta kalmıştır. Türk halkına ayar verme hakkını nereden buluyorsunuz? Türkiye'de sistem değişebilir, halk istediğini seçebilir, size ne? Hani seçme özgürlüğü vardı? Türkiye artık bölgesinde ve dünyada yolunu, sistemini belirlemiş ve güçlü liderlerle yönetilen bir ülke. Avrupa artık bunu kabul etmek zorunda ve artık Türkiye'ye ayar vermekten vazgeçmeli."

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiProf. Dr. Mehmet BulutHollandaPKKFETÖ
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