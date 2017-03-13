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Hollanda'nın skandal tavrı Londra'da protesto edildi

Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'ya yönelik skandal tavrı ile Hollanda polisinin Türk vatandaşlarına yönelik şiddeti Londra’da protesto edildi.

Hollanda'nın skandal tavrı Londra'da protesto edildi

Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'ya yönelik skandal tavrı ile Hollanda polisinin Türk vatandaşlarına yönelik şiddeti Londra’da protesto edildi.

13 Mart 2017 Pazartesi 09:48
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Hollanda'nın skandal tavrı Londra'da protesto edildi

LONDRA - Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavrı ile Hollanda polisinin Türk vatandaşlarına yönelik şiddeti Londra’da protesto edildi.

İngiltere Türk Öğrenci Birliği (TUSU) tarafından Hollanda’nın Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride, bu ülkenin Türk bakanlara yönelik tavrı ile dün Türk vatandaşlarına Hollanda polisinin uyguladığı şiddet kınandı.

"Irkçılığa hayır", "Türklerden bedava demokrasi dersi", "Neo nazizm Avrupa Birliği'nin sonunu getirecek" ve "Srebrenitsa’da ne yaptığını biliyoruz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, büyükelçilik önünde İstiklal Marşı okudu.

TUSU Başkanı Hüseyin Duran, burada yaptığı açıklamada, Avrupa’nın toplantı ve gösteri yapma özgürlüğünü, PKK'lılara AB Genel Merkezi'nin bahçesinde ve Avrupa Parlamentosu'nun koridorlarında etkinlik düzenletecek kadar kötüye kullandığını ancak Türk vatandaşlarına suni gerekçelerle yasak getirdiğini söyledi.

Duran, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ‘kamu düzenine tehdit’ oluşturacağı gibi akıl ve ahlak sınırlarını zorlayan suni gerekçelerle Hollanda’ya alınmamış ve en doğal hakkı olan soydaşlarımızla buluşmasına engel olunmuştur. Bu durumu barışçıl bir şekilde protesto eden soydaşlarımıza şiddet uygulanmıştır ve uygulanmaktadır. Her zaman demokrat maskesiyle dolaşan Hollanda’nın bu maskesi böylece yırtılmış ve altındaki gerçek antidemokratik yüzü ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HollandaLondraÖnce Vatan Gazetesi
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