Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
AA
Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
AA