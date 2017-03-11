Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89611
ALTIN
144.180
DOLAR
3.7394
STERLIN
4.5396
EURO
3.9897
Antalya'da köpek ırkları yarışması
Antalya'da köpek ırkları yarışması
İstinaf ilk FETÖ kararını verdi
İstinaf ilk FETÖ kararını verdi
Karda rafting heyecanı
Karda rafting heyecanı
Yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç için
Yeni bir yaşam, yeni bir...
MHP'de 4 isim ihraç edildi
MHP'de 4 isim ihraç edildi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

11 Mart 2017 Cumartesi 15:37
34 Okunma
Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesinin ardından Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hollanda hükümetiMevlüt ÇavuşoğluÇavuşoğlunun Uçağının Iniş Iznini Iptal EtmesiAnkara BüyükelçiliğiMaslahatgüzarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düşen helikopterin pilotları toprağa verildi
Düşen helikopterin pilotları toprağa verildi
Antalya'da köpek ırkları yarışması
Antalya'da köpek ırkları yarışması
"Avrupa bir kez daha suçüstü yakalanmıştır"
"Avrupa bir kez daha suçüstü yakalanmıştır"
Çantasında silahıyla komuta katında
Çantasında silahıyla komuta katında
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 69 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 69 gözaltı
Düşen helikopter ile ilgili soruşturma başlatıldı
Düşen helikopter ile ilgili soruşturma başlatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ