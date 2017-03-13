Hollanda, Londra'da seçim propagandası yapmakta beis görmüyor

Türk vatandaşlarının referanduma ilişkin olarak bilgilendirilmelerini hukuk dışı yollarla engellemeye çalışan Hollanda, kendi ülkelerindeki seçim öncesinde Londra'da halkla seçim buluşması düzenlemekte herhangi bir sakınca görmedi.