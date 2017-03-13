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Hollanda, Londra'da seçim propagandası yapmakta beis görmüyor

Türk vatandaşlarının referanduma ilişkin olarak bilgilendirilmelerini hukuk dışı yollarla engellemeye çalışan Hollanda, kendi ülkelerindeki seçim öncesinde Londra'da halkla seçim buluşması düzenlemekte herhangi bir sakınca görmedi.

Hollanda, Londra'da seçim propagandası yapmakta beis görmüyor

Türk vatandaşlarının referanduma ilişkin olarak bilgilendirilmelerini hukuk dışı yollarla engellemeye çalışan Hollanda, kendi ülkelerindeki seçim öncesinde Londra'da halkla seçim buluşması düzenlemekte herhangi bir sakınca görmedi.

13 Mart 2017 Pazartesi 09:43
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Hollanda, Londra'da seçim propagandası yapmakta beis görmüyor

LONDRA - Türk vatandaşlarının referandum öncesinde bilgilendirilmesini amaçlayan etkinlikleri yasaklayan, Türk bakanların etkinliklere katılımlarını hukuk dışı şekilde engelleyen Hollanda, İngiltere’de kendi seçim propagandasını yürütmekte bir beis görmüyor.

Türk bakanların Hollanda’da vatandaşlarıyla buluşmasını hukuksuz gerekçelerle engelleyen Hollanda makamlarının, 15 Mart'ta ülkelerinde yapılacak seçim öncesinde Londra’da milletvekillerinin de katılımıyla genel seçim toplantısı düzenlediği ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermeyen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı aracında rehin tutarak Türkiye'nin Rotterdam'daki konsolosluk binasına girmesini engelleyen Hollanda makamları, 16 Ocak'ta Hollanda’nın Londra Büyükelçiliği’ne ait rezidansında milletvekillerinin katılımıyla halka açık seçim bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türk bakanların, Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşması önünde uluslararası diplomatik teamülleri ayaklar altına alarak türlü engel çıkaran, protesto hakkını kullanan Türk vatandaşlarına karşı orantısız şiddet uygulayan Hollanda’nın Londra’da düzenlenen seçim etkinliğine İşçi Partili (PvdA) Vekil Michiel Servaes, Halkın Özgürlüğü ve Demokrasi Partisi (VVD) Vekili Han ten Broeke, Demokratlar 66 Partisi (D66) üyesi Wouter Koolmees katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hollandaönce VatanLondraSeçim Propagandasi
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