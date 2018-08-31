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'Hollanda ile büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Hollanda ile) İlişkilerimizi normalleştirme kararımız çerçevesinde büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik.” dedi.

'Hollanda ile büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Hollanda ile) İlişkilerimizi normalleştirme kararımız çerçevesinde büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik.” dedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:59
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'Hollanda ile büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik'

Avusturya’nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında üye ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Gymnich toplantısı için Viyana'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Coveney'in yanı sıra Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Çavuşoğlu, basına yaptığı açıklamada Gymnich toplantısında birçok konunun ele alındığını, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere küresel sorunların konuşulduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, toplantı çerçevesinde ikili görüşmelerde de bulunduğunu belirterek, “Hollandalı mevkidaşım Stef Blok ile görüştük ilk defa, çok faydalı bir görüşme oldu.” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşan Çavuşoğlu, “Hollandalı mevkidaşım Stef Blok ile Viyana’da görüştük. İlişkilerimizi normalleştirme kararımız çerçevesinde büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik. Ayrıca mevkidaşım Blok, ekim ayı başında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Coveney ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak da "Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz ile üst düzey ziyaretlerimizi artırmak konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvusturyaABDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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