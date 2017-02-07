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Hızlı tren hattından 600 bin liralık elektrik kablosu çaldılar

Adana'da yapımı devam eden hızlı tren hattından 600 bin lira değerinde kabloları çalarak hurdacıya sattıkları iddiasıyla 3 işçi gözaltına alındı.

Hızlı tren hattından 600 bin liralık elektrik kablosu çaldılar

Adana'da yapımı devam eden hızlı tren hattından 600 bin lira değerinde kabloları çalarak hurdacıya sattıkları iddiasıyla 3 işçi gözaltına alındı.

07 Şubat 2017 Salı 15:42
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Hızlı tren hattından 600 bin liralık elektrik kablosu çaldılar

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Şehitlik Tren İstasyonu ile Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yenice Tren İstasyonu arasında yapımı devam eden hızlı tren hattının bir bölümünden 25, 27, 30 ve 31 Ocak ile 4 Şubat tarihlerinde bakır kablolar çalındı.

Çalışmayı yürüten taşeron firmanın şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezindeki hurdacıları gezerek çalınan kabloları aradı.

Seyhan'daki Şakirpaşa Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıda tren hattından çalındığı belirlenen toplam 2 ton 660 kilogram bakır kablo ele geçirildi.

Hurdacı Ömer A, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kabloları 17 bin liraya hurdacıya sattılar

Ömer A'nın ifadesi doğrultusunda kabloları sattığı iddia edilen zanlılar Savaş A. (22), Ömer A. (24) ve Sedat A. (28) yakalandı.

Kuzen oldukları belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların 600 bin lira değerindeki bakır kabloları 17 bin liraya hurdacıya sattığı tespit edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tren IstasyonuSeyhanHızlı Tren Hattı
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