Hız sınırlarının artırılmasını doğru bulmuyorum

ANKARA





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı Binali Yıldırım, "Şehir içi trafiğinde özellikle hız sınırlarının artırılmasını şahsen doğru bulmuyorum. Ama üzerinde çalışılabilir, kademeli yapılabilir, yani her yerde standart 70 olmayabilir, 50 olacak yer vardır, 100 olacak yer vardır, bunlar üzerinde çalışılabilir" dedi.

Yıldırım'ın şehir içi hız limitlerine ilişkin değerlendirmeleri, UDH Bakanlığı Basın Müşavirliği'nin twitter adresinde yayımlandı. Buna göre, Yıldırım'ın ifadeleri şöyle:

"Şehir içinde hız limitlerinin artırılmasına ben iyi bakmıyorum. Şimdi yeni sloganımız, trafikte hız felaket, internette, bilişimde hız berekettir. İnternette hızı istediğiniz kadar artırın, bir problem yok. Daha kolay bilgiye erişirsiniz, daha rahat erişirsiniz ama yollarda hızı artırdığınız zaman felakete adım adım yaklaşırsınız. Kaldı ki, şehir içinde fazla hız yapacak bir trafik rahatlığı da yok. 2 dakika 100 kilometre, 120 kilometreye çıkacaksınız, önünüz, arkanız hep araba dolu. Onun için, bu şehir içi trafiğinde özellikle hız sınırlarının artırılmasını şahsen doğru bulmuyorum. Ama üzerinde çalışılabilir, kademeli yapılabilir, yani her yerde standart 70 olmayabilir, 50 olacak yer vardır, 100 olacak yer vardır, bunlar üzerinde çalışılabilir."