Hırsız, ortamı aydınlatmak için veresiye defterini yakmış

Adana'da hırsızın, girdiği bakkal dükkanında ortamı aydınlatmak için veresiye defterinin sayfaları ve faturaları yakması üzerine alarmın devreye girmesiyle iş yerine gelen esnafa yumrukla saldırıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Obalar Caddesi'nde Levent (56) ve Nilüfer Bekan (47) çiftinin işlettiği bakkala giren hırsız 400 lira ile bir karton sigara çalıp kaçtı.

Çiftin durumu bildirmesi üzerine iş yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızın bakkala arka taraftaki demir parmaklıkları kırarak girdiğini belirledi.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve bir suçtan dolayı girdiği cezaevinden firar eden Mahsun C. (21) olduğunu tespit etti.

Ekiplerce yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için götürüldüğü Adana Adli Tıp Birimi çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bir şey çalamadan yakalandım." dedi.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası kaydetti

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine göre, içeriye giren zanlı, güvenlik kamerasını fark edip kapüşonuyla yüzünü gizlemeye çalışıyor. Daha sonra şüpheli ortamı aydınlatmak için veresiye defterinin sayfaları ile bazı kağıtları yakıyor.

Bir süre sonra iş yerine Levent ve Nilüfer Bekan çifti gelip kepengi açıyor. Bu sırada zanlı kepengin açılmasıyla hızla dışarıya çıkıp Levent Bekan'a yumruk atarak kaçıyor.

Hırsızın arkasından giden ancak yakalayamayan çift, daha sonra iş yerine dönüp etrafı kontrol ediyor.