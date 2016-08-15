'Himmet ve askeri bilgi sızdırmayı reddettiğim için elendim'

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Faruk Özçelik (25), AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise son sınıfta ve Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuduğu yıllarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait yurtlarda kaldığını söyledi.

Daha iyi ders çalışabilmek için yurtta kalmayı tercih ettiğini aktaran Özçelik, üniversite son sınıfta ise bu yapının gerçek yüzüyle tanıştığını anlattı.

Özçelik, dördüncü sınıfta okurken sözleşmeli jandarma subaylığı sınavına girdiğini aktararak, şöyle dedi:

"Girdiğim sınavı kazandım. Genel sağlık, spor ve sözlü mülakatları geçtim. Benim gibi birkaç arkadaşım daha sınavı kazandı. Ben yurtta kalmaya devam ediyordum. O sırada Ankara'dan kendileri için önemli olduğunu söyledikleri, önemsedikleri birisi geldi. Ve bizimle ayrı ayrı odalarda görüştü. Bizimle iletişimlerini hiçbir zaman koparmamamız gerektiğini söylediler."

Yapılan görüşmede mesleğe başladığında kendilerinin göstereceği bir kişiyle evleneceğinin söylendiğini ifade eden Özçelik, şunları söyledi:

"Abi dedikleri ve adını bile bize söylemedikleri kişi, bana meslekte olduğum sürece her ay bağış için 450 lira destek vereceğimi ve nerede, hangi görevde olursam olayım askeri bilgileri kendilerine aktarmam gerektiğini söyledi. Ben dediklerini asla kabul etmeyeceğimi belirttim ve odadan çıktım. 1,5 ay sonra benimle yine görüştüler ve ben yine isteklerini reddettim. Bana, 'Seni elemek bir dilekçeye bakar' diye tehdit ettiler. Baskılarına daha fazla dayanamadığım için Reyhanlı'daki ailemin yanında geldim."

Özçelik, tüm aşamaları geçip subaylık işlemlerinin biteceği dönemde güvenlik soruşturmasında elendiğinin bildirildiğini, ne kendisinin ne de ailesinden birinin sabıka kaydının olmadığını belirtti.

Sonuç karşısında büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Özçelik, "Hayallerim yıkıldı. Vatanını ve milletini seven biri olarak kutsal saydığım askerlik mesleğini isteklerine cevap vermediğim için gerçekleştirmediler." ifadesini kullandı.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Özçelik, subaylık hayali gerçekleşmeyince bu sefer de polis olmak için sınavlara girdiğini ancak kazanmasına rağmen aynı gerekçelerle elendiğini söyledi. Uzman çavuşluk ve sözleşmeli erlik girişimlerinin de sonuçsuz kaldığını anlatan Özçelik, şöyle devam etti:

"Onlar kendilerinden olmayan ve bunu kabul etmeyen kim olursa olsun emeklerini, hayallerini çalıyorlar. Ben subaylık hayalleriyle yanarken, isteklerini yapmadığım için uzman çavuş ve sözleşmeli er bile olamadım. Benim geleceğimi çaldıkları için hakkımı helal etmiyorum. Ve kazanmış olduğum askerlik mesleğini yapmak istiyorum. Vatanımızı canımdan çok seviyorum. Biz vatanımızı asla satmayız eğer satacak olsaydım, onların dediklerine evet derdim. Subaylıktan sözleşmeli erliğe kadar denedim ama FETÖ'cüler buna engel oldu. "