Hıdrellez kutlamasında

Ahırkapı Hıdırellez Şenlikleri Derneği tarafından geçen yıllarda Ahırkapı Parkı'nda karşılanan baharın gelişinin, bu yıl Maslak'taki Parkorman'da, Biletix üzerinden 23 lira giriş ücretiyle kutlanacak olması tartışmalara neden oldu. Hıdrellezin, ''parayla satılan, üzerinden rant kazanılan bir etkinliğe'' dönüştürülmesine karşı çıkan Ahırkapı Mahallesi'nde oturan Romanlar, baharı yine Ahırkapı'da karşılamaya hazırlanıyor. Hıdırellez'in, binlerce yıldır çeşitli toplumlar tarafından farklı ritüel ve isimlerle kutlansa da Türkiye'de Roman halkı ile özdeşleşmiş durumda olduğunu vurgulayan Ahırkapı Romanları, Hıdırellez bayramını bu yıl 5 Mayıs Cumartesi günü 18.00 ile 23.00 saatleri arasında Ahırkapı Keresteci Hakkı Sokak'ta kutlayacağını duyurdu. Romanlar adına yapılan açıklamada, İstanbul'da 2000-2010 yılları arasında Ahırkapı semtinde kutlanan Hıdırellez'in, Ahırkapı Mahallesi ile birlikte anıldığı kaydedildi.





Son Güncelleme: 04.05.2012 01:44