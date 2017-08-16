Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106022
ALTIN
144.092
DOLAR
3.5299
STERLİN
4.5365
EURO
4.1278
Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında kazanamıyor
Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında kazanamıyor
Fenerbahçe Makedonya'da avantaj arayacak
Fenerbahçe Makedonya'da avantaj arayacak
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti

'Hiçbir çürük yapının temeli atılamayacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Hedefimiz 150-200 bini İstanbul'da olmak üzere yılda 500 bin, 15 yılda ise 7,5 milyon konutu dönüştürmek. Artık Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hiçbir çürük yapının temeli atılamayacak" dedi.

'Hiçbir çürük yapının temeli atılamayacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Hedefimiz 150-200 bini İstanbul'da olmak üzere yılda 500 bin, 15 yılda ise 7,5 milyon konutu dönüştürmek. Artık Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hiçbir çürük yapının temeli atılamayacak" dedi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:53
0 Okunma
'Hiçbir çürük yapının temeli atılamayacak'

ANKARA -  Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hedefimiz 150-200 bini İstanbul'da olmak üzere yılda 500 bin, 15 yılda ise 7,5 milyon konutu dönüştürmek. Artık Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hiçbir çürük yapının temeli atılamayacak." dedi.

Özhaseki, AA muhabirine, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 18. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Doğal afetlerin engellenemeyeceğini ancak gerekli önlemler alınarak can ve mal kayıplarının sıfıra indirilebileceğini ifade eden Özhaseki, "Ne zaman geleceği tahmin edilemeyen depremlere karşı alınacak önlemler ise bir dakika bile ertelense, geç kalınmış demektir. 18 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 17 Ağustos 1999 depreminde bu acı gerçeği bir kez daha tecrübe ettik." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, 17 Ağustos depreminde yaşanan acıların tekrar yaşanmaması için çalışmalar yapıldığına işaret ederek, yaşanan acı tecrübelerden önemli dersler çıkarıldığını, bu doğrultuda da kentsel dönüşüm programına hız verildiğini belirtti.

Özhaseki, toprakların yüzde 66'sı, nüfusun ise yüzde 71'i birinci ve ikinci deprem kuşağında bulunduğu için kentsel dönüşüm çalışmalarına her geçen gün hız verdiklerini söyledi.

Bakanlıkta göreve başladıkları ilk andan itibaren depreme dayanıklı yapıların inşası ve güçsüz yapıların dönüştürülmesi açısından cumhuriyet tarihinin en köklü adımlarını vakit kaybetmeden attıklarını ve çalışmalara "yarın deprem olacakmış" gibi hızla devam ettiklerini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 150-200 bini İstanbul'da olmak üzere yılda 500 bin, 15 yılda ise 7,5 milyon konutu dönüştürmek.
Artık Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hiçbir çürük yapının temeli atılamayacak. Yeni binalarımız dayanıklı olmakla birlikte şehirlerimizin tarihi ve kültürel yapısıyla da uyum içinde olacak. Daha sağlam temellerle daha güzel bir Türkiye inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnşallah yüce Rabbim ülkemize bir daha böyle büyük acılar yaşatmaz."

Özhaseki, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanlığıTemelYapı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım Estonyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı
Başbakan Yıldırım Estonyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı
Cerablus'a dönüşler sürüyor
Cerablus'a dönüşler sürüyor
Doğu Anadolu'da sağanak ve dolu etkili olacak
Doğu Anadolu'da sağanak ve dolu etkili olacak
'Kentsel dönüşüm 2017'de hızlandı'
'Kentsel dönüşüm 2017'de hızlandı'
Şırnak'ta terör operasyonu: 1 asker şehit
Şırnak'ta terör operasyonu: 1 asker şehit
Sanık avukat mahkemede FETÖ elebaşına sahip çıktı
Sanık avukat mahkemede FETÖ elebaşına sahip çıktı
Şehidin nişanlısının duygulandıran paylaşımı
Şehidin nişanlısının duygulandıran paylaşımı
FİSKOBİRLİK yeni sezon fındık alımına başladı
FİSKOBİRLİK yeni sezon fındık alımına başladı
Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi
Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ