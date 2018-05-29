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"Heveslerini kursaklarında bırakacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu aziz şehri ve bu güzel ülkeyi örselemek için fırsat kollayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız." dedi.

"Heveslerini kursaklarında bırakacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu aziz şehri ve bu güzel ülkeyi örselemek için fırsat kollayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız." dedi.

29 Mayıs 2018 Salı 14:02
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"Heveslerini kursaklarında bırakacağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aday tanıtım programında konuşuyor.

"Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada,"Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu önce İstanbul'u veya İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor." dedi.

Erdoğan, "Rabbimizin ve ecdadımızın huzurunda, İstanbul'a ve tüm milletimize söz veriyoruz; Fatih'in askerleri ve manevi rehberleriyle fethettiği bu şehre namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu aziz şehri ve bu güzel ülkeyi örselemek için fırsat kollayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. İstanbul'un her bir tepesinde, her bir mabedinde her bir hanesinde yanan o fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanı ve meydanları asla bırakmayacağız. İstanbul'un boynunu bükük koymayacağız. milletimizin birliğini, beraberliğini sonuna kadar savunacağız. Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız. Devletimizin bekası uğurunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." dedi.

Milli olmak; milli geliri artırmak, milletin iş ve aşını büyütmek demek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Milli olmak; milli geliri artırmak, milletin iş ve aşını büyütmek demektir. Milli olmak; faize giden parayı, yatırımlar ve sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Yerli olmak; Türkiye'yi 5 cente muhtaç halde IMF kapısında bekletmemek, savunma sanayinde dışa bağımlılığı olmamak demektir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiRecep Tayyip Erdoğan
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