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Hesabından çalınan 25 bin lirayı bankalardan aldı

İzmir'de iki banka hesabından uluslararası kredi kartı şebekesince yaklaşık 25 bin lirası çekilen kişi, bankalar aleyhine açtığı davayı kazandı.

Hesabından çalınan 25 bin lirayı bankalardan aldı

İzmir'de iki banka hesabından uluslararası kredi kartı şebekesince yaklaşık 25 bin lirası çekilen kişi, bankalar aleyhine açtığı davayı kazandı.

07 Mart 2018 Çarşamba 11:44
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Hesabından çalınan 25 bin lirayı bankalardan aldı

İZMİR - İzmir'de iki banka hesabından uluslararası kredi kartı şebekesince yaklaşık 25 bin lirası çekilen kişi, bankalar aleyhine açtığı davayı kazandı.

"Bankalarda güvenlik zaafiyeti olduğu" gerekçesiyle verilen karar sonrasında mağdurun 25 bin lirası bankalarca karşılandı.

İzmir'de yaşayan M.N.Y, banka ve kredi kartı hesaplarından rızası dışında 25 bin lira çekildiğini fark edince durumu avukatıyla paylaştı. M.N.Y'nin avukatı Mustafa Çetin, durumun müvekkilinin bilgisi dışında olduğu gerekçesiyle bankalara ihtarname gönderdi. Buna rağmen bankalar borcun ödenmemesi durumunda yasal işlem yapılacağını bildirdi.

M.N.Y, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak durumdan bankaların kusuru olduğunu, hesaptan ve kredi kartından çekilen paralardan dolayı bankalara borçlu olup olmadığının tespitini istedi, İzmir 8. Tüketici Mahkemesinde dava açtı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, davacının banka kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede davacının hesabından internet üzerinden cebe havale ile para çekildiği, yurt dışında yabancı uyruklu kişilere de havalelerin yapıldığını tespit etti.

"Bankanın güvenlik konusunda kusuru var"

Hazırlanan bilirkişi raporunda, davacı M.N.Y'nin hesaplarının internet bankacılığına açık bulunduğu, davalı bankanın kayıtlarında 'Sim kart değişikliği sebebiyle akıllı SMS kullanımının blokelendiği ve talep üzerine blokenin kaldırıldığı' bu işlem sonrasında hesaptan çıkışlar olduğu belirtildi.

Raporda, "Bu işlemlerin gerçekleşmesi sırasında bankanın güvenlik sisteminde zafiyetin oluştuğu ve davacının bilgisi dışında hesaplarından para çıkışı yapıldığı, bankanın güvenlik konusunda açığı bulunduğundan kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Paralar iade edildi

İzmir 8. Tüketici Mahkemesi, bankaların güvenlik zaafiyetinden dolayı davacının borcu olmadığını tespit ederek paraların iadesine karar verdi.

Karar üzerine bankalar M.N.Y'nin hesaplarından çekilen 25 bin lirayı karşıladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HesapBanka
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