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'Hero' tişörtü giyen ve gönderen Güçle kardeşlere kamu davası açıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, 'Hero' tişörtü giyen sanık Gökhan Güçlü ile tişörtü gönderen kardeşi Bahar Güçlü hakkında örgüt propagandası yapmak suçundan kamu davası açıldığını belirtti.

'Hero' tişörtü giyen ve gönderen Güçle kardeşlere kamu davası açıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz, 'Hero' tişörtü giyen sanık Gökhan Güçlü ile tişörtü gönderen kardeşi Bahar Güçlü hakkında örgüt propagandası yapmak suçundan kamu davası açıldığını belirtti.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:39
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'Hero' tişörtü giyen ve gönderen Güçle kardeşlere kamu davası açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Güçlü'nün, Türkçe "kahraman" anlamına gelen İngilizce "hero" yazan tişörtle gelmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığı tarafından Muğla E Tipi Cezaevi İkinci Müdürü ile bir idare memuru, Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından da 3 infaz memuru açığa alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "suikast timi" duruşmasında, sanıklardan Gökhan Güçlü'nün üzerinde "hero" yazan tişörtle mahkeme salonuna geldiğini ve daha sonra duruşma salonundan çıkarıldığını hatırlattı.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirten Yavuz, "Tişörtü giyen sanık Gökhan Güçlü ile tişörtü gönderen kardeşi Bahar Güçlü hakkında örgüt propagandası yapmak suçundan kamu davası açtık." dedi.

Yavuz, jandarmaya ilişkin ise idari bir olay olduğu için ilgili merciden soruşturma izni isteyeceklerine işaret ederek, "Yani jandarmanın bu olayın oluşumunda kabahati, kusuru, ihmali, taksiri, kastı var mı diye… İdari bir görev çünkü. Tutukluların cezaevinden alınıp getirilmeleri. Adli bir görev değil, idari bir görev. İlgili merciden soruşturma izni isteyeceğiz." diye konuştu.

Başsavcı İlyas Yavuz, Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonu olarak mektupları inceleme komisyonundaki infaz koruma memurunu açığa aldıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Bunları Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonu olarak biz açığa aldık. Yarın da bu memurların davasını açacağız. 3 tane infaz koruma memuru Muğla'daki komisyon tarafından açığa alındı. Bakanlığımız tarafından da bir ikinci müdür ile bir idare memuru açığa alındı. Çünkü ikinci müdür ve idare memurunun da denetim ve gözetim yetkisi vardı."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana Yönelik Suikast GirişimiErdoğana Yönelik Suikast Girişimi DavasıHero Tişörtü
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