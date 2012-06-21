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Herkesin sorumluluğu var

Bakan Bağış, Suriye'de binlerce insanın kendi hükümetince öldürüldüğünün herkes tarafından görülmesi gerektiğini söyledi.

Herkesin sorumluluğu var

Bakan Bağış, Suriye'de binlerce insanın kendi hükümetince öldürüldüğünün herkes tarafından görülmesi gerektiğini söyledi.

21 Haziran 2012 Perşembe 08:36
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Herkesin sorumluluğu var

İSTANBUL

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Tüketici Ürünleri Forumu Küresel Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, sabah Kilis'te mülteci kampına gerçekleştirdiği ziyarete değinerek, konuştukları mültecilerin hiçbirinin halinden şikayetçi olmadığını ve kendilerinden yalnızca Suriye'de dökülen kana son verilmesini istediklerini aktardı.
Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Bağış, ''Suriye'deki mülteciler düşünüldüğünde bu sadece siyasetçilere bırakılacak bir konu mu, yoksa iş dünyasının da bir rolü olabilir mi?'' sorusuna, şu cevabı verdi:
''Biz hepimiz iş dünyasındaki karar alıcılardan etkileniyoruz. Sayın Muhtar Kent, Başbakan Erdoğan'a bir şey söylediğinde benim söylediğimden daha etkili olabileceğini biliyorum. Hepimizin burada bir sorumluluğu var. Hiçbirimizin başka bir tarafa bakma hakkımız yok. İnsanların binlercesi kendi hükümeti tarafından öldürülüyorsa, bunu görmek zorundayız. Bugün Çin ve Rusya'yı ikna etmemiz şart. Suriye'de dökülen kanı böyle durdurabiliriz. Burada hem Çin hem Rusya'nın liderliğine erişimi olan insanlar var.''

AA

Son Güncelleme: 21.06.2012 00:36
Anahtar Kelimeler:
Egemen Bağış
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