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"Herkesin birbirine destek olması gerekir"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Çocukları, gençleri ahlaklı, vatanını, milletini düşünen bireyler olarak yetiştirmek için herkesin birbirine destek olması gerekir." dedi.

"Herkesin birbirine destek olması gerekir"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Çocukları, gençleri ahlaklı, vatanını, milletini düşünen bireyler olarak yetiştirmek için herkesin birbirine destek olması gerekir." dedi.

24 Mart 2018 Cumartesi 10:20
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"Herkesin birbirine destek olması gerekir"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Malatya’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Başkanlığın yürüttüğü hizmetler ve çeşitli konularda istişarede bulunacaklarını kaydetti.

Erbaş, "il buluşmaları" kapsamında ziyaret ettiği tüm şehirlerde gerçekleştirilen bu toplantıların, bir diğer amacının da farklılıkların birer zenginlik olduğu gerçeğini daha çok insana ulaştırmayı amaçladığını belirtti.

Türkiye'deki genç nüfus oranının büyük bir nimet olduğuna işaret eden Erbaş, çocukları, gençleri ahlaklı, vatanını, milletini düşünen bireyler olarak yetiştirmek için herkesin birbirine destekte bulunması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, Malatya Valisi Ali Kaban, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve "24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı"na katılan ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin dekanları da katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanıProf. Dr. Ali ErbaşMalatya
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