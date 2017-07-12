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HER ZAMAN EL ELEYİZ

KARDEŞ KAZAKİSTAN’IN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

HER ZAMAN EL ELEYİZ

KARDEŞ KAZAKİSTAN’IN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:16
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HER ZAMAN EL ELEYİZ

M. KEMAL SALLI - Önce VATAN Gazetesi yazı ailesini temsilen, kardeş Kazakistan’ın yeni Ankara Büyükelçisi ABZAL SAPABEKULY’i makamında ziyaret ettik, başarılarının devamını diledik.

Sayın Büyükelçi Saparbakuly ile, iki kardeş ülke ilişkilerinin daha da geliştirilebilmesi, iki kardeş ülkenin çeşitli alanlardaki birikimlerini paylaşabilmeleri konusunda medyanın neler yapabileceğini konuştuk. Kendilerine, “KAZAKİSTAN’IN ULUSLARARASI ZAFERİ: EXPO 2017” konulu yazımızı takdim ettik, başarılarının devamını diledik. 

Sayın Büyükelçi Saparbakuly, Kazakistan’ın Türk tarihi ve kültürü konularında yaptığı çok değerli çalışmalardan, heyecan verici arkeolojik keşiflerden söz etti. İki kardeş ülkenin her alanda işbirliği yapabilecek birikimlere sahip olduğunu ve birikimleri değerlendirmemiz gerektiğini söyledi. 

Büyükelçi Saparbakuly, yakın bir zamanda EXPO 2017 konusunda bir yarışma düzenleyeceğini, bu konuda başarılı buldukları katılımcıları EXPO 2017 fuarına göndereceklerini müjdeledi. Yarışmanın koşulları belli olunca okuyucularımıza duyuracağız. Astana sizi bekliyor! 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.07.2017 19:17
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan GazetesiKazakistan
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