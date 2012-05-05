Her üniversite aynı alana yönelemez

BATUM - Kafkasya bölgesindeki üniversitelerin bilim, kültür ve sosyal alanda işbirliği ile bilimsel dayanışmayı geliştirmek amacıyla 2009 yılında Ardahan Üniversitesi öncülüğünde 7 üniversite tarafından kurulan Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin (KUNİB) üye sayısı 42'ye ulaştı. Yeni üniversitelerin birliğe katılımına ilişkin imza töreni ve 2. Olağan Kongre, Gürcistan'ın Batum kentinde yapıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya üniversitelerin kendilerine özgü hedef ve stratejiler belirlemelerinin ve güçlü bir yüksek öğretim sistemi inşa etmelerinin olmazsa olmazlardan olduğunu vurguladı.

''Üniversite demek, çeşitlilik demektir'' diyen Çetinsaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Her üniversitenin aynı alanlara yönelmesi, aynı alanlarda ürünler ortaya koyması düşünülemez. Üniversitelerimiz, kendilerine stratejik alanlar seçmeli ve bu alanlarda yoğunlaşmalı. 21. yüzyılda farklı bir dünya olacak, farklılıkların bir arada yaşanacağı bir yüzyıl olacak. Böyle bir dünyada tek bir uluslararasılaşma stratejisi izleyemeyiz. Kendi çevremizde, kendi bölgemizde yeni süreçler, yeni işbirliği projeleri yaratmalıyız. Üniversitelerimiz de uluslararası öğrenci ve öğretim elemanlarının sayısını arttırmalı ve onlara sağlıklı ortamlar oluşturmalı. Bölgemizde ortak üniversitelerin açılmasına çalışmalıyız. Bu düşünceler ışığında Kafkasya Üniversiteler Birliği'nin kuruluşunu, faaliyetlerini bu çerçevede, bu manada atılmış önemli bir adım olarak görüyorum.''

Kafkasya ülkelerindeki rektörler güçlerini birleştirdi

KUNİB Başkanı ve Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, insanların içine kapanıp kendileriyle savaştıkları zaman başarıya ulaşmalarının mümkün olmadığını dile getirerek, ''Büyüyerek, birleşerek gelişen bir dünya sürecinde, Kafkasya ülkelerinin birbirlerine sınırlarını kapatmaları, birbirlerine sırtlarını dönmeleri elbette beklenemezdi. Kafkasya ülkelerindeki rektörler de birleşerek ortak bir gelecek perspektifi oluşturmak üzere güçlerini birleştirdi. Kafkasya Üniversiteler Birliği, üzerinde yaşadığımız toprakların geçmişini, kültürünü, kaynaklarını, değerlerini ortak olarak düşünmek, projeler yapmak ve bu kaynakları dünyaya açma girişimidir'' şeklinde konuştu.