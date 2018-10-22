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'Her şey bitti dediğimde balyoz seslerini duydum'

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 10 kişilik ailesiyle enkaz altında 15 saat geçiren Kırgız Kasım Karakaş, yaşadığı o anları 7 yıldır unutamıyor.

'Her şey bitti dediğimde balyoz seslerini duydum'

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 10 kişilik ailesiyle enkaz altında 15 saat geçiren Kırgız Kasım Karakaş, yaşadığı o anları 7 yıldır unutamıyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:11
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'Her şey bitti dediğimde balyoz seslerini duydum'

Van'ın Erciş ilçesinde 7 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 10 kişilik ailesiyle enkaz altında kalan ve 15 saat yaşam mücadelesi veren Kırgız Kasım Karakaş, aradan geçen yıllara rağmen yaşadığı o anları unutamıyor.

Salihiye Mahallesi'ndeki evlerinde 10 kişilik ailesiyle deprem esnasında enkaz altında kalan Karakaş, 7,2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Büyük bir yıkımın yaşandığı deprem esnasında sarıldığı babasıyla beton bloklarının altında 15 saat geçiren Karakaş, "Deprem esnasında ben babama sarıldım, o an evimiz üstümüze çöktü. Ben bayılmıştım, uyandığımda babam altımdaydı ve ölmüştü. Mutfak bölümünden sesler geliyordu ama kimse sesimizi duymuyordu. 'Her şey bitti' dediğimde balyoz seslerini duydum." şeklinde konuştu.

Deprem esnasında salonda babasıyla oturduğunu belirten Karakaş, şunları söyledi:

"Biz babamla salonda, ablalarım, kardeşlerim ve annem de mutfakta oturuyordu. Depremde ev üzerimize çöktü. 15 saat sonra enkazdan çıktık ama 3 canımızı yitirdik. Annem, babam ve kız kardeşimi kaybettim. Erzurum'da yaklaşık 5 ay tedavi gördüm. Annem ve kız kardeşimin vefat ettiğini köye geldiğimde öğrendim, babamın daha önceden vefat ettiğinden haberim vardı."

Karakaş, ilçeye depremin yaşandığı yıl taşındıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlçeye taşındığımız yıl deprem meydana geldi. Enkazda 10 kişi vardık, 7 kişi çıktık, 3 kişi vefat etti. Enkaz altındayken umudumuzu yitirmişken çok şükür sağ çıktık. Şu an bazı rahatsızlıklarımdan kaynaklı tedavi görüyorum, ağrılarım devam ediyor. Belediyede çalışıyorum, boş vakitlerimde kendi ihtiyaçlarımı görebiliyorum. Bazen bahçede çalışıyorum."

Depremin ardından devletin her konuda kendilerine destekte bulunduğunu belirten Karakaş, "Çok şükür sağlığım da yerine geliyor. Bahçede çalıştıkça psikolojim daha iyi oluyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Vanın Erciş IlçesiVan DepremiKırgız Kasım Karakaş
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