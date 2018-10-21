"Her insanımız kitapla okumakla kalemiyle birlikte olsun"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Büyükşehir Belediyesince Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen, Uluslararası 5. Kitap ve Kültür Fuarı'nı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, fuara katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, etkinlik için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kahramaranmaraş'ın son yıllarda Anadolu'nun öne çıkan, ilgi toplayan, önemli kitap fuarlarından biri haline gelmeye başladığını vurgulayan Kalın, bundan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kalın, her şeyin anlık üretilip anlık tüketildiği dijital çağda, okuma kültürünün eş zamanlı güçlenerek devam etmesinin büyük önem arz ettiğine dikkati çekerek, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülkenin en büyük kütüphanesini Ankara'da "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi" olarak kurma faaliyetlerine başlandığını anlattı.

Amacın, sadece büyük kütüphaneler ve binalar yapıp kitapları oraya koymak olmadığını dile getiren Kalın, şöyle devam etti:

"Amaç, okuyucu kültürünü, okuma kültürünü güçlendirmek, kitabı herkese ulaşılabilir hale getirmek. 10-20 yıl öncesiyle kıyaslandığı zaman Türkiye'deki yayıncılığın hem nicelik hem nitelik olarak da ciddi bir sıçrama yaşadığını ifade edebiliriz. Türkiye'de eskiden yılda yaklaşık 5 bin kadar kitap basılırken bu rakam bugün kalem olarak 5 ila 7 kat artmış durumda. Çok fazla farklı alanlarda felsefeden tarihe, siyasi araştırmalardan dini araştırmalara, edebiyattan romana ve şiire kadar çok ciddi canlı bir yayın hayatımız var. Üniversitelerimizin sayısı artıyor, gençlerimizin sayısı artıyor."

Kalın, gençleri geleceğe hazırlarken mutlaka bunun sağlam bir okuma kültürü üzerine bina edilmesinin de ayrı bir önem arz ettiğini vurgulayarak, bu açıdan kitap fuarlarının çok önemli bir zemin teşkil ettiğini ifade etti.

"Okumaları bereketli olsun"

Fuarda sadece okurla okuyucunun ya da yayıncıyla okuyucunun buluşmadığını belirten Kalın; yazarlar, şairler, araştırmacılar, edebiyatçıların da bir araya geldiğini, fuar alanının dışında başka yerlerde de şehrin hemen her bölgesinde güzel faaliyetler, sohbetler ve konferanslar yapıldığını söyledi.

Kalın, Kahramanmaraş'ın edebiyat ve kültür alanındaki önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Özellikle Maraş gibi şiirin, edebiyatın zaten zengin ve güçlü olduğu şehrimiz biraz daha güçlenmiş oluyor. Maraş gibi Yedi Güzel Adam'ı üretmiş, Aşık Mahsuni Şerif'i üretmiş, daha birçok şairi, edebiyatçıyı üretmiş şehrimizin de bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapması gerçekten memnuniyet verici. Gündem ne olursa olsun, son dakika haberleri ne olursa olsun, her insanımız her yaştan mutlaka kitapla, okumakla, defteriyle, kalemiyle birlikte olsun. Okumaları bereketli olsun."

Fuara ilişkin değerlendirmesinin ardından Kalın, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel ile vatandaşlara kendi kitaplarını imzaladı.

Burada yazarların kitap hediyelerini de kabul eden Kalın, vatandaşlarla sohbet etti.