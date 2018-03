"Her an Afrin müjdesi verebiliriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresi öncesinde salon dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "İnşallah artık an meselesi. Afrin'e girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Buraya gelirken aldığım rakam, teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3569." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in terör koridorunun olduğu bölgeye "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız." ayetindeki inançla yürüdüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa taciz ediliyor, Mardin aynı şekilde. Artık bıktık, sabır sabır 'yetti artık' dedik. Öyleyse gireceğiz. Bize dost görünenler ne dedi, 'girmeyin.' Sizi çok dinledik girmedik, ne oldu durdurdunuz mu, yok. Roketlerle devamlı tacizler ve 100'ü aşkın vatandaşımız şehit oldu. Dedik, artık durmayacağız, ya Allah bismillah yürüdük."

"Afrin'le ilgili müjdeyi de duyacaksınız"

Cerablus'ta 140 bin kişinin evlerine döndüğüne dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah burada da dönecekler. Çünkü biz onların artık çok da mülteci olarak kalmalarını istemiyoruz. Bir an önce istiyoruz ki evlerine dönsünler. Onlara elimizden gelen her türlü desteği verdik, veriyoruz, vereceğiz. Eğitim, sağlık bu noktada her türlü desteği verdik, veriyoruz, vereceğiz. Niye biz şunu biliyoruz, onlar bizim kardeşlerimizdir, insan, İslami, vicdani bütün görevlerimizi yerine getiriyoruz, getireceğiz. Çok fazla değil, az bir zaman içerisinde inşallah Afrin'le ilgili müjdeyi de duyacaksınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Neler yapmışlar, ne tüneller açmışlar, televizyonlarda izliyorsunuz değil mi? Bunlar, Batılı dostlarımızın onlara verdikleri desteklerle bu tünelleri açtılar ve bu tünellerde kamyon gidebiliyor, düşünebiliyor musunuz? Silah depolama yerlerini gördünüz, her türlü silah var. Bize dost görünenlerin onlara verdiği silahlar. 'Nedir bunlar' diye sorduğumuzda da yalan bunlarda su gibi. Dürüst olun dürüst, bizi aldatamazsınız. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada. İşte kasa kasa silahlar, mermiler hepsi ortada. Daha bize neyin yalanını söylüyorsunuz, dürüst olun. Olmadılar. Bize dürüst olana can kurban, ama bize dürüst olmayana... Kusura bakmasınlar. İnşallah artık müjdeyi sizlere vereceğiz."

Erdoğan, partisinin Mardin 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada da "Bunlara çok söyledik, 'Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.' Nitekim öyle oldu. Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu? Şimdi hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli ve hepsini de tabii teröristler kaçıyor, biz topluyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bugün Afrin'e, Münbiç'e ve bölücü örgütün işgali altındaki diğer bölgelere baktığımızda Kobani olaylarıyla, çukur eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin çok daha iyi farkına varıyoruz." şeklinde konuştu.

"İnlerine girmeyi sürdüreceğiz"

"Efendilerine yalvarsalar da yakarsalar da Batı başkentlerini ağlama duvarlarına çevirseler de bunların inlerine girmeyi sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletimiz, hem sırtını emperyalistlere dayayan kiralık katillere hem de o kiralık katiller sürüsüne sırtını dayayan sözde siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir, verecektir. Anayasa, hukuk ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyenlere demokrasimizin imkanları sonuna kadar açıktır.

Siyaset, söyleyecek sözü, hayata geçirecek projesi, millete ve ülkeye faydalı teklifi olanlar için halen en büyük fırsattır. Ancak milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere, vatandaşlarımızın kendilerine sunduğu imkanları Kandil'deki çapulculara peşkeş çekenlere de kesinlikle müsamaha göstermeyiz."