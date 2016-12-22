Türkiye'deki 5 bin 75 vakıfta 1 milyon 21 bin 681 kişi

gönüllü

olarak

hizmet

verirken ülke nüfusu göz önüne alındığında yaklaşık her 77 kişiden 1'i gönüllü olarak bir vakıfta görev alıyor.

AA muhabirinin Vakıflar Genel Müdürlüğünün verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki vakıf sayısı yıllar içinde kademeli olarak artıyor. Buna göre, Türkiye'de 1980 yılında 604 vakıf faaliyet gösterirken, bu sayı 2002'de 4 bin 533, bu yılsa bin 75'e ulaştı.

Söz konusu vakıfların 4 bin 56'sı çok amaçlı vakıflar, 1.000'i sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, 19'u da çevre koruma vakıflarından oluşuyor.

Vakıflarda toplam 1 milyon 138 bin 319 kişi çalışırken, bunların 1 milyon 21 bin 681'i gönüllü çalışanlar olarak tanımlanıyor.

Yılda 55 milyondan fazla gelir

Vakıfların yıllık gelirleri de son 5 yılda 20 milyon lira civarına artış gösterdi. Bu kapsamda, tüm vakıfların yıllık geliri 55 milyon 164 bin lira olarak gerçekleşti.

Türkiye'de 264 mülhak (743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıf), 167 cemaat ve 1 esnaf vakfı da bulunuyor. Ayrıca, 21 de yabancı vakıf (Yurtdışında kurulan ve Türkiye'de temsilciliği bulunan vakıf) ve bin 615 kar amacı gütmeyen vakıf faaliyet gösteriyor.

Vakıflar en çok genç ve çocuklar için hizmet veriyor. Buna göre vakıfların 3 bin 561'i çocuk ve genç, 2 bin 353'ü yoksul, bin 912'si kadın, bin 528'i engelliler, 929'u belli hastalıklar, 501'i belli bir kurumda olanlar veya meslek sahipleri, 411'i çevre ve doğal hayat, bin 77'si ise diğer alanlarda faaliyet gösteriyor.

AA